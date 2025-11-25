信義區Inari變身福岡串燒居酒屋 燒鳥名店fumée主廚跨刀獻藝

「福岡之夜 雞肉酒場by Shun」提供9道式套餐，包含3款串燒、5道一品料理、1道主食。（圖／inari現代居酒屋提）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

Shun主廚師承大阪米其林一星名店「焼鳥 市松」，他將家鄉福岡的居酒屋文化與拿手的燒鳥技藝結合，推出居酒屋套餐。（陳韻萍攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

在台北也能感受正宗日本九州居酒屋的輕鬆氛圍，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya現代居酒屋」，11月起攜手同集團燒鳥名店「fumée」主廚笠春介（Ryu Shunsuke），跨刀合作推出「福岡之夜 雞肉酒場by Shun」特別企劃，共提供9道式套餐與14道單點料理。這款期間限定的特企，最大亮點為Shun主廚跳脫傳統燒鳥形式，結合台灣食材與其家鄉福岡的飲食文化，帶來充滿創意的「串燒居酒屋」體驗，讓民眾在台北即可輕鬆體驗九州居酒屋風情。

九州男兒的家鄉味 福岡居酒屋熱鬧登台

九州福岡的居酒屋以熱情和濃厚人情味為招牌，店家與客人很常打成一片，成為當地上班族的舒壓聖地。（圖／inari現代居酒屋）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

2023年開幕的「fumée」，由MMHG引進，是大阪米其林一星名店「焼鳥 市松」首家海外姊妹店，強調正宗燒鳥文化，品牌以凸顯雞肉各部位美味聞名，也是當地首間以割烹形式供應燒鳥的餐廳。

今年25歲的Shun主廚師承「焼鳥 市松」，主廚的父親多年來在福岡經營炸雞店與燒鳥店，還曾被電視節目拍攝過，可說是當地知名的雞肉料理名店；主廚透露他父親的店每天可消耗多達300公斤雞肉量，他就是被燒鳥與炸雞所養大的，也奠定他對雞肉料理的熱愛。身為九州男兒的Shun提到「我想趁這一次，將福岡特有的愜意氛圍帶來台北市中心，讓台灣上班族也能體驗正統的福岡居酒屋文化。」相對於風格摩登、步調較為緊湊的東京居酒屋，九州當地的居酒屋總是觥籌交錯、熱鬧歡騰，尤其是在九州最大的城市福岡，更是以熱情和濃厚人情味為招牌，當地店家與客人很常打成一片，成為上班族的舒壓聖地。

fumée鹽燒搭inari醬燒 雙味詮釋福岡之夜

「福岡之夜 雞肉酒場by Shun」中雞肉料理占比7成多，主廚精選符合台灣人喜好的黑羽土雞與桂丁雞，呈現彈性與肉汁兼具的風味。（陳韻萍攝）

雞肉料理與九州風情是此次福岡之夜活動的兩大亮點，其中雞肉料理占比7成多，也因此雞肉的選擇和烹調方式顯得非常重要。Shun主廚觀察九州人偏好有嚼勁的雞肉口感，台灣人則更喜歡軟嫩多汁的肉質。為此他親自走訪台灣多個產地與雞肉攤，嘗試18種肉質與風味都不同的雞肉，最後精選符合台灣人喜好的黑羽土雞與桂丁雞，呈現彈性與肉汁兼具的風味。

「雞頸肉（鹽味）」口感富彈性有嚼勁，還有油脂香氣在口中綻放。（圖／inari現代居酒屋）

9道式套餐中，必吃推薦「fumée」的人氣燒鳥品項，品牌重以「鹽燒」突出食材本色，「雞頸肉(鹽味)」與「鵪鶉蛋」皆經歷兩次撒鹽調味，第一次撒的是日本的伯方之鹽，賦予基礎調味；在接近完成之際，再撒上來自台灣洲南鹽場、顆粒較大的鹽之花，帶來因礦物質所提升的鮮味。唯一採醬燒的「雞腿(醬汁風味)」，則以加入糖、清酒與洋蔥的醬汁塗抹賦味，甜鹹交織很唰嘴。

「鵪鶉蛋」是fumée備受好評的經典串燒，採先醃再烤、刷油灑鹽的方式帶出甘香滋味。（圖／inari現代居酒屋）

福岡居酒屋必吃料理 特企限定料理上桌

「甘辛雞翅」以兩款日本醬油與兩款清酒調和，造就鹹甜交織、香氣四溢的風味。（陳韻萍攝）

此外，九州人飲食喜甜，跟台南人有點像，套餐中的「甘辛雞翅」便是當地居酒屋必吃菜色，主廚以濃、淡兩款日本醬油，搭配甘口、辛口兩種清酒與糖混合成甜鹹醬汁，包裹在雞翅上，鹹甜交織，讓人吮指回味。凸顯家鄉元素的還有「日本牛蒡唐揚」，在福岡當地吃烏龍麵時常會放上炸牛蒡，有別於烏龍麵較薄脆的版本，此次登場的福岡之夜，主廚特意把牛蒡做得大塊厚實，方便直接拿取食用，口感更升級。

「雞高湯茶碗蒸」透過簡單食材創造出驚喜食趣，一匙挖下會發現藏在其中、香濃牽絲的莫札瑞拉起司。（陳韻萍攝）

「雞肉捲 高麗菜沙拉」結合日式鹽麴與中式烤鴨醬為雞肉賦味，脂香與醬香皆具，還可以高麗菜沙拉清爽味蕾。（陳韻萍攝）

另外，「雞高湯茶碗蒸」與「雞肉捲 高麗菜沙拉」這兩道菜式是為了此檔企劃首次推出的限定菜色，信奉「簡單哲學」的Shun在茶碗蒸中特別採用減法烹調，捨棄了銀杏、雞肉或海鮮等常見食材，他在雞高湯提鮮的滑嫩蒸蛋中，僅融入奶香十足的莫札瑞拉起司，上方點綴舞菇增添風味，整體看似簡單，「食」則濃郁有層次，可感受到主廚匠心獨具的巧思。而雞肉捲則以日式鹽麴醃漬，再刷上國人喜愛的烤鴨醬，最後以九州特產的柚子胡椒點綴一抹辛香，雞肉先在舌尖迸發鹹香的濃郁滋味，柚子胡椒賦予清爽的尾韻，是一道令人印象深刻的創意融合菜。

此次「福岡之夜 雞肉酒場 by Shun」分為兩階段菜單，首波即日起至12月15日登場，由Shun主廚以最擅長的雞肉料理揭序；第二波則於12月16日至2026年1月31日接續上菜，套餐內容與配菜將隨季節微調，並融入海鮮與福岡代表性食材-明太子。本擋聯名套餐每套1580元加1成，晚餐餐期限定供應。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

