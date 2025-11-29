信義商圈楓香有故事 認養人細心呵護打造最美麗風景

中華工程股份有限公司更獲得「台北市公園及行道樹認養績優評選活動」行道樹組「績優認養人」獎項，並由蔣萬安市長親自頒獎勉勵。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

北市信義區松高路、松勇路交叉口前不僅有奇特建築物引人注目。台北市公園處二十九日表示，松高路、松勇路交叉口行道樹是中華工程股份有限公司結合大樓開放空間重新配植行道樹及細緻管理維護，認養改造過程中更邀請專家學者擔任顧問，非常用心。

中華工程股份有限公司更獲得「台北市公園及行道樹認養績優評選活動」行道樹組「績優認養人」獎項，並由蔣萬安市長親自頒獎勉勵。公園處將持續鼓勵並感謝民間企業熱情加入公園認養行列，共同為市民打造優質的休閒遊憩公園環境，共創台北新氣象。

公園處楊國瑜隊長表示，中華工程股份有限公司認養松高路、松勇路交叉口二十四株楓香，營造當地舒適通行空間，為信義區都市水泥叢林間營造難得可貴的優質林蔭。民間企業可以藉由露出優良成果導入企業ＥＳＧ報告書「環境保護」項目，是有助企業建立正面的品牌形象。

中華工程股份有限公司表示，照顧信義區松勇路人行道上的楓香行道樹，是一段讓人既踏實又感動的心路歷程。雖然只是行道旁的一排楓香，但它們陪伴著來往居民，遮蔭、迎風、點綴季節。當看到路過的人停下拍照、或在樹下稍作休息時，大家就會覺得那些汗水與用心都是值得的，這些楓香時時提醒，照顧自然，就是照顧城市的一份溫度。