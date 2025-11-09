信義商圈爆衝突！男疑「性別歧視」 泰籍當事人「揮高跟鞋」抗議

泰籍當事人疑似遭到言語騷擾，一度激動到說不出話。（圖／TVBS）

凌晨時分，台北信義商圈爆發暴力衝突事件，一名30歲陳姓男子在夜店外以帶有性別歧視的泰語向泰籍當事人搭話，引發雙方口角進而發生肢體衝突。事件中，泰籍當事人情緒激動，拾起掉落的高跟鞋反擊，所幸警方及時趕到現場處理，避免衝突擴大。雙方因互有受傷，最終都被警方帶回派出所依傷害罪處理。

泰籍當事人疑似遭到言語騷擾，一度激動到說不出話。（圖／TVBS）

事件發生在8日凌晨近四點，地點位於台北信義區松壽路威秀商圈附近，當時正值假日夜店、酒吧散場時間，人潮擁擠。據了解，陳姓男子向泰籍當事人搭話時使用了不禮貌且帶有性別歧視的語言，導致雙方爆發口角。隨後情況迅速惡化，雙方在人行道上互相推擠並扭打在一起。在衝突過程中，泰籍當事人被推倒，高跟鞋掉落地面，他隨即撿起鞋子朝陳姓男子猛烈攻擊。當警方抵達現場時，泰籍當事人情緒仍相當激動，一度摀著臉哽咽，無法清楚表達。警方嘗試詢問其傷勢，但當事人難以回應，一旁友人也顯得十分激動。而陳姓男子則辯稱自己什麼都沒做，突然被對方攻擊。然而，事發當時街上有許多夜店散場的酒客，激烈的衝突聲吸引了大批民眾圍觀。

廣告 廣告

三張犁派出所副所長李俊良表示，這起事件是因口角衝突進而引發推擠攻擊，導致雙方皆有受傷。警方在現場詢問當事人意願後，將雙方帶回派出所製作筆錄，依傷害罪送交偵查隊偵辦。為預防類似衝突事件，信義商圈的酒吧、夜店營業期間，轄區警方都會加派人力駐守。這次事件中，陳姓男子因不禮貌言論冒犯外籍當事人，使原本應該愉快的夜晚散場時光，最終以雙方不歡而散並進入警局收場。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

百萬債務喬不攏！中山區咖啡廳外大亂鬥 爆「揮刀互砍」2傷

「敬酒問題」埋嫌隙！ 11人持「酒瓶、球棒」互毆 5人掛彩

校園走廊爆衝突 高中生遭「揮拳、椅砸頭」 場面超火爆

一輩子就這樣？ 打人劉姓司機7天遭火速起訴 檢:從重量刑

