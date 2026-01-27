信義商圈空橋激戰！差22歲「姐弟情侶檔」下場曝

社會中心／李汶臻報導

台北市信義商圈鬧區一處空橋去（2025）年8月28日晚間上演一齣男女當街激戰LIVE秀，畫面事後被傳到臉書社團「爆料公社」，引發眾多網友熱烈討論。警方事後介入調查影片來源以及當事人身分，查出當事人是一對年紀相差22歲的姊弟戀情侶。針對兩人涉及妨害風化的案，檢方聲請簡易判決處刑，而經台北地院審理，兩人分別判拘役15日、緩刑2年並各需向公庫支付1萬元。全案可上訴。

事件發生在2025年8月28日晚間20時55分至21時9分許，信義區商圈3樓戶外廣場驚現一對男女疑似在公開場合、公然親熱。據目擊者描述，男女完全無視周邊人潮，站在空橋上毫不掩飾地上演「限制級實境秀」。影片赫見長髮女穿著黑色上衣和高跟鞋，下半身布料失蹤，期間她不斷與男子親密互動，兩人甚至還不斷更換姿勢。

廣告 廣告





信義商圈空橋「差22歲姐弟戀」激戰！畫面瘋傳「情侶檔慘了」下場曝光

一對情侶檔2025年8月在信義區商圈三樓一處戶外廣場，被人發現上演LIVE激戰片；圖僅示意，非事發地點。（圖／民視新聞資料照）





法院審理該案時，依據兩位當事人的自白、監視器影像翻拍照片、民眾錄影影像截圖、監視器影像光碟片等證據，認定2人成立刑法公然猥褻罪。判決書指出，李男以性器裸露後進入王女的口腔及性器，認定兩人的舉動為猥褻行為。並指稱，兩人為滿足一己私慾，在公共場所進行猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊的他人受到驚嚇，所為不該。





信義商圈空橋「差22歲姐弟戀」激戰！畫面瘋傳「情侶檔慘了」下場曝光

當事男女身分被追出，是一對年齡相差22歲的姐弟情侶檔；圖僅示意，非事發地點。（圖／民視新聞資料照）





但考量兩人犯後坦承犯行、犯行場域、犯罪動機、手段及情節，且兩人均無前科紀錄，各處兩人拘役15天、緩刑2年，並於判決確定日起6個月內，各支付公庫1萬元。另據《聯合新聞網》報導，本案兩名當事人是透過交友軟體結識，案發時男方27歲、女子49歲，年齡相差22歲，因生日同日而發展成戀人關係。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：信義商圈空橋「差22歲姐弟戀」激戰！畫面瘋傳「情侶檔慘了」下場曝光

更多民視新聞報導

頂大男搭小黃命喪台64線！車內詭異聲2分鐘後被丟包

張又俠洩中國核機密被抓？她揪2細節：肯定不是

專家「示警1訊號」網憂霸王寒流！加碼曬圖解釋了

