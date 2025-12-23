信義商圈隱藏版「落羽松秘境」轉紅 步道與天橋視角打造都會冬日浪漫





每年的11月至隔年2月是落羽松的最佳觀賞期。公園處指出，民眾無需遠赴高山，在信義商圈即可享受紅褐色羽狀葉片隨風飄落的浪漫美景。

獨特視角： 除了在地面仰拍火橘紅色的林蔭，民眾還可以走上銜接百貨間的「空中步道天橋」，以平視角度近距離欣賞落羽松冠層，拍出與商業空間完美結合的時尚大片。

植物小百科： 落羽松來自北美，是臺灣少數會在秋冬落葉的杉科植物；而香堤大道上的臺灣原生櫸木，冬天落葉前則會轉為優雅的黃褐色，為都會景觀增添視覺層次。

都會生活與綠意共生：公私協力打造難得休憩綠廊

香堤大道不僅有豐沛的藝文表演與商業創意，其寬敞的廣場與綠意環境，更在喧囂中提供難得的放鬆空間。

優良認養典範： 信義22號廣場及松智公園由民間企業捐贈認養闢建，是臺北市公私協力營造高品質公共空間的優良案例。

身心療癒： 楊國瑜隊長表示，筆直的落羽松與濃密的櫸木林蔭，能有效緩解都市生活的焦慮。當耶誕燈飾亮起，五彩燈光與自然林木光影交錯，營造出充滿異國風情的佳節氛圍。

小旅行建議：搭乘大眾運輸輕鬆抵達季節限定秘境

跨年與元旦連假將至，不想塞車的民眾可以選擇捷運或公車，安排一場「信義商圈小旅行」。

行程亮點： 白天可以漫步於落羽松秘境感受自然詩意，傍晚則可享受濃郁的聖誕跨年慶典氣氛。

交通便利： 位於信義核心地帶，搭乘大眾運輸即可直達，是繁忙都會人隨時可以「Out」壓力、重拾能量的轉角風景。

公園處誠摯邀請市民朋友，在迎接2026年之際，來信義區感受這場季節限定的視覺盛宴，在繁華與綠意間留下美好的回憶。

