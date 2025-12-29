信義商圈 跨年最高規格安檢

北捷落實演練，重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。（北捷提供）

記者孫曜樟∕台北報導

為確保「台北最High新年城—二０二六跨年晚會」安全，台北市警局與信義分局二十九日宣布全面提升維安層級，今年除動員一千三百餘名警民力及兩隻新北市警局支援的偵爆警犬外；更首度調派指揮車與照明車進駐現場，並成立二十七組機動打擊小組，針對信義商圈及大巨蛋周邊實施最高規格安檢與人流管控。

台北市警局二十九日宣布跨年晚會維安全面升級，逾一千三百名警力、二隻偵爆犬和多項科技設備進都將進駐信義區。（記者孫曜樟攝）

信義警分局李憲蒼說明，為防範車輛衝撞等風險，警方在會場外圍部署大型警備車及巡邏車，形成實體阻隔防線。針對活動核心區域，警方已申請四十名維安特勤警力，於當天上午執行場地偵檢及反恐守望，並透過高密度巡邏提高見警率。警方並編組二十七組「機動打擊小組」，配備電擊槍、臂盾、鋼叉等防護裝備，結合指揮車提升現場指揮調度與夜間照明效能。針對未經核准飛行的無人機，警方也建構空域防護網，配備干擾槍實施迫降攔截，確保維安無死角。

針對人潮踩踏風險，警方則規劃十五組「防踩踏小組」，重點看守主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋、象山步道及捷運出入口等熱點。警方將利用制高點蒐證高台、高功率喊話器及無人機監控人流，一旦發現推擠或跌倒，立即介入處置並通報救護單位。若發生重大緊急事故，現場由市府緊急應變中心統一指揮，透過廣播引導群眾疏散。