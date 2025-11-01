信義國小地下停車場 拚提早啟用

新北市長侯友宜（右二）1日視察板橋信義國小地下停車場工程。（王揚傑攝）

為紓解板橋停車空間不足問題，新北市交通局辦理信義國小地下停車場工程，將可提供259格小型車停車位；工程歷經6次流標，於2023年10月開工，預計明年8月前完工，11月啟用。新北市長侯友宜1日視察時表示，目前進度超前，但還是希望速度能更快，趕在明年9月開學前啟用，不要影響孩子們上課。

交通局簡報指出，信義國小地下停車場工程整合停車場車道與校門口出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，以確保師生及行人安全；總經費6.9億元，地上1層規畫風雨球場，地下3層259格小型車停車位；工程自2023年10月動工，目前工程進度已達63.3％，微幅超前2.56％，預計明年8月前完工，11月完成驗收、使照申請、用水用電申請後啟用。

侯友宜說，會特別來看信義國小地下停車場工程，是因為工程的進度不能慢，否則孩子們上課會受影響，目前進度微幅超前，但還是希望完工時間能更早，在明年9月開學前，還給學校風雨操場和躲避球場。

侯友宜表示，新北市爭取前瞻停車場計畫共核定28案，總經費173.28億元，中央補助51.58億元，自籌款高達121.7億元；6年多來已完成新莊捷運幸福站停車場等19案，目前施工中包括板橋區信義國小地下停車場等7案，規畫設計中則有五華國小地下停車場、三峽長福停車場等2案，前瞻停車場的完成數量和進度均居全國之冠。

交通局長鍾鳴時補充，自侯市長上任以來，新北市已新建117處停車場，提供1萬2963個汽車停車位、9296個機車停車位，大幅紓解民眾停車需求；市府將持續以最高標準，嚴格監督工程品質和進度，以如期如質確保市民享有安全、便利、舒適的停車環境和服務。