信義基金會攜手高齡健康促進協會 關懷長輩帶來溫暖

記者黃清衛／臺中報導

為迎接農曆新年、傳遞關懷與祝福，信義基金會與臺中市高齡健康促進協會昨（21）日至國軍臺中總醫院護理之家，共同舉辦一場結合健康促進與年節歡樂的新春關懷活動，為住民長輩帶來滿滿溫暖與祝福。

活動現場安排國樂演奏新年應景曲目〈恭喜發財〉，並搭配熱鬧的弄獅表演，洋溢濃厚過年氣氛，長輩們在悠揚樂聲與歡笑聲中，感受新春佳節的喜悅與祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

除節慶表演外，協會成員亦細心為長輩進行經絡舒壓按摩，親切陪伴、話家常，透過實際行動傳遞關懷與溫暖；同時也向院方同仁分享實用的穴位保健知識，如合谷穴等，說明如何透過簡易經絡按摩，達到舒緩疲勞、促進血液循環及提升睡眠品質的效果，讓健康照護自然融入日常生活。

此次公益活動獲得護理之家同仁、住民及家屬一致肯定，紛紛表示活動內容豐富、收穫良多，並期待未來再次相聚。國軍臺中總醫院也特別感謝信義基金會與臺中市高齡健康促進協會的攜手合作，持續將愛與關懷送進院內，為長輩營造健康、安心且充滿溫度的生活環境。

信義基金會攜手臺中市高齡健康促進協會，至國軍臺中總醫院護理之家舉辦新春關懷活動，為住民長輩帶來溫暖與祝福。(國軍臺中總醫院提供)