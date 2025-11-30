信義夜店「廁所動線」喬不攏 台、紐酒客互毆遭警送辦

台北市信義區夜店兩名酒客因廁所動線問題爆發衝突，警方到場將雙方帶回派出所處理。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區松壽路知名夜店「Ruff」30日凌晨3時許爆發衝突，21歲周姓男子與24歲紐西蘭籍B姓男子因廁所出入動線問題發生碰撞，雙方在店內爆發口角並推擠，衝突從店內延伸到店外街頭。

夜店安管人員雖立即介入制止，但2人仍在松壽路旁持續叫囂，引發數十名民眾圍觀。警方接報到場後，抄錄資料並將兩人帶回派出所製作筆錄。

爭執過程被民眾拍下上傳網路，網友紛紛留言，「信義夜店區現在晚上都變成妖魔聚集地了」、「酒裝酒瓶沒有事，裝肚子裡一堆事」。

信義警方表示，雖然雙方均無意提出傷害告訴，但因行為已影響公共秩序，全案依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」規定，移送台北地院簡易庭裁罰，最高可處新臺幣1萬8000元以下罰鍰或3日以下拘留。

