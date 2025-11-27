信義女公關命案！恐怖前男友稱有躁鬱症 將聲請精神鑑定

劉柏葳今日移審台北地院。（圖／方萬民攝）

台北市信義區7月30日信義威秀地下停車場，27歲的古姓夜店女公關遭到其前男友劉柏葳殘忍殺害。台北地檢署於昨（11月26日）偵結此案，依照殺人罪起訴劉柏葳。仍屬在押狀態的劉柏葳今（11月27日）也提解至台北地院召開接押庭，庭上劉柏葳主張自己有躁鬱症，對犯案過程已經忘記，且未來將會聲請精神鑑定。

劉柏葳移送至北檢後，檢方於訊後向法院聲請羈押，台北地方法院最終於7月31日深夜裁准聲押獲准，並於9月25日再度延押2個月。台北地檢署在歷經將近4個月的調查後，於昨日偵結此案，依照殺人罪起訴劉柏葳，並於今日移審至台北地院召開接押庭。

廣告 廣告

對於違反保護令以及殺人罪之犯行，劉柏葳皆坦承，當法官張谷瑛詢問劉柏葳對於起訴書所載事項是否有意見要補充時，他表示對於谷女的感情不忠並非只有懷疑，而是有確切的監視錄影畫面證明對方曾經有帶人返回至雙方同居的租屋處過夜。

另外，劉柏葳也指出7月14日去谷女住所附近徘徊，是因為對方拿走他的SIM卡，但他當前因為需要辦理網路銀行，所以才會試圖去找她把SIM卡拿回來，但直到對方報警，也沒有把SIM卡拿回。且當天下午，谷女還是有主動去找他，向他說明已經把SIM卡弄丟。劉柏葳也表示在這段時間，谷女還是會來租屋處找他，且有時候還會一起出去玩。

劉的辯護律師補充，被告已經坦誠犯行，且願意和解，並指出在服役期間曾因為躁鬱症被驗退以及服藥，古之後將會聲請行為能力鑑定。而對於犯案過程，劉柏葳也說自己當下已經全然失去理智，所以只記得雙方是因為借錢問題起口角，其餘的爭吵內容以及自己是如何犯行的都已經記不清楚，但他承認殺害谷女這件事情是他所為。

檢察官林琇璁則表示，被告行兇後騎車逃離台北，且過程還有拋棄兇刀行為，導致至今仍未尋獲兇器，明顯有滅證以及串供行為，加上被告的犯案動機以及客觀證據還有被害家屬的說法皆有出入故還有待後續審判時釐清。此外，考量到被告主張有精神鑑定需求，過程中恐會有訪談親人及家屬，過程中可能會有串供可能，且本案還有Instagram名稱為Alina的關鍵證人存在，對方曾在案發後稱被告本身沒有精神異常，且為預謀犯案並且還有和被害家屬見面，因此建請法官羈押禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」