信義女公關案兇手全認了 只糾結「這件事」！憶犯案那天：理智線斷裂

信義女公關命案凶嫌劉柏葳。馮茵攝

22歲男子劉柏葳殺害女友谷侃如，北檢依殺人罪起訴，27日移審至台北地方法院國民法官庭開庭，劉柏葳坦承犯行，只執著於起訴書中寫得「懷疑谷女出軌」並非事實，因為不是懷疑，而是對方真的有帶異性回租屋處過夜，且有監視器錄影佐證。庭後北院裁定續押禁見3個月。

劉柏葳今日被移審至法院，媒體拍到他整張臉胖了一圈，據了解，他在羈押期間不吃看守所提供的食物，胖了足足20公斤。北院於下午4點半召開移審庭，劉柏葳對犯罪事實大致承認，只強調不是懷疑對方出軌，而是她真的有帶異性回兩人租屋處過夜，且有監視錄影佐證。

廣告 廣告

起訴指出，劉柏葳在今年7月12、13日，曾在谷女的租屋處附近徘徊堵人，對此他辯稱，當時是因谷女手中有他的sim卡，為了要辦網銀才急著找她。

此外，劉男提及自己有躁鬱症病史，情緒不穩易怒，容易發生人際衝突，當兵時曾到三軍總醫院就診，之後用藥物控制，也為此住院幾天。退伍進入職場後，劉男曾在夜店擔任安管，因此認識谷女，後因和客人發生衝突離職，辭職後靠著20幾萬存款生活。

劉男和谷女交往期間曾一起同居2、3個月，但因相處不睦，劉男還在社群發佈女友的半身裸照、整形術後照，要她還錢，5月14日兩人再度發生爭執，劉男不只動手動腳，還割爛對方的精品，谷女一氣之下搬離租屋處，赴醫院驗傷提告，並且聲請保護令防身。

談到案發當天，劉柏葳說，他在晚間9點左右租了irent到谷女工作的夜店停車場，目的是為了要她還錢，但後來兩人發生口角，他理智線斷裂，拿到往對方身上刺去，中途還拽住其頭髮拉到樓梯間繼續行凶，劉男表示，他當下情緒失控才會做出駭人行為，但細節都已經不記得了。「只知道人是我殺的」，法官問他為何不騎自己的機車，劉男回答，怕被谷女認出逃跑。

論及是否續押，檢察官表示，劉男行兇後立刻騎車逃離台北，還拋棄兇刀至今並未尋獲，且他自陳情緒控制有問題，獲釋後很可能危害被害人家屬，再加上還有一名潛在證人曾指陳劉男沒有精神病、是預謀犯案，綜上所述而有羈押必要。

劉男律師則表示，劉男已坦承犯罪事實，只剩下鑑定人要作專業鑑定，這部分沒有辦法假裝，可用腳鐐、監護人等方式替代羈押。庭後，法官諭知劉柏葳續押禁見3個月。



回到原文

更多鏡報報導

保護令才剛生效 夜店女公關遭前男友殺害「50處刀傷慘死」！北檢殺人罪起訴

從裸照恐嚇前女友到詐貸2.3億！「假律師」再捲侵占案遭搜索約談

搧羅智強耳光嗆「沒被打過」 邱議瑩判拘10日！北檢將通知執行