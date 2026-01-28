信義威秀空橋14分鐘活春宮「半裸咬咬」路人驚嚇

台北市信義威秀影城3樓戶外廣場日前發生一起公然猥褻事件。根據法院判決書記載，李姓男子與王姓女子在該處公共空間進行性行為，李男裸露性器官，與穿著高跟鞋的王女當眾進行口交及性交行為，期間不斷變換姿勢，全程遭現場監視器及民眾錄影存證。

目擊民眾將拍攝影片上傳至臉書社團「爆料公社」，影片中可聽見拍攝者忍不住大喊「不能去開房間嗎？」該影片隨即在網路瘋傳，引發社會關注。信義警分局三張犁派出所接獲檢舉後立即展開調查，透過監視器畫面確認涉案人身分，通知李男與王女到案說明。

據警方調查，兩人是透過交友軟體結識，因同一天生日而交往。案發時李男27歲、王女49歲，兩人相差22歲屬姊弟戀。到案後，兩人均坦承在公共場所進行猥褻行為，警方依公然猥褻罪嫌將兩人函送台北地檢署偵辦。

檢方偵查後，認定兩人行為構成公然猥褻罪，提起公訴並聲請簡易判決處刑。台北地方法院審理時，法官依據兩人自白、監視器影像翻拍照片、民眾錄影擷圖及監視器光碟等證據，認定兩人罪證明確。

法院判決指出，李男與王女為滿足一己私慾，在公共場所從事猥褻行為，已妨害社會善良風俗，並可能使目擊民眾受到驚嚇，行為確有不當。然而，法官考量兩人犯後態度良好，均坦承犯行並表示悔意，且兩人皆無前科紀錄，屬一時失慮所致。

最終，法院判處李男與王女各拘役15日，得易科罰金，以每日1000元折算，合計各1萬5000元。同時宣告緩刑2年，但附帶條件為判決確定後6個月內，兩人須各向公庫支付1萬元。法官表示，希望兩人經此偵審程序及科刑教訓，能深切記取教訓，不再觸法。全案仍可上訴。

