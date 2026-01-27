信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

信義區空橋上演活春宮。取自維基百科



台北信義威秀影城的3樓戶外廣場上演活春宮，一名長髮女子下半身全裸與男子公然激戰，無視往來的路人，忘情的變換3種姿勢，被民眾拍下來PO在爆料公社，信義警分局依《刑法》公然猥褻罪偵辦；雙方激戰整個過程14分鐘，台北地院近日審結，這對男女各被依公然猥褻罪判拘役15日，均緩刑2年，各須向公庫支付1萬元。

信義威秀空橋活春宮發生時，當時信義區人潮往來，事件男女主角分別王女與李男，兩人透過交友軟體結識，王女大李男22歲，但因為同1天生日所以特別投緣。

廣告 廣告

2025年8月28日，兩人相約在台北市信義區的夜店狂歡，離開夜店後就前往信義威秀戶外平台聊天，後續卻上演激情戲碼。

李男露出下體，身穿連身黑衣、腳踩細高跟鞋的王女被拍到蹲下的動作，然後再由李男以老漢推車的姿勢與王女發生性關係，同時還變換3種姿勢。

台北地院法官審酌被告2人為滿足一己私慾，在公共場所上演猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊者受到驚嚇，所為不該；考量兩人犯後均坦承犯行，且均無前科之素行等因素，最終依共同犯公然猥褻罪，各判處拘役15日，均緩刑2年，並各應本判決確定日起6個月內向公庫支付新台幣1萬元。可上訴。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐