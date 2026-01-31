信義廣場湧現百位毛孩 寵物尾牙募愛為浪浪

▲北市動保處與中華寵物教育及認證協會一同辦理「第12屆寵物尾牙」。

募捐6萬公益金、百位毛孩齊聚 齊響應「認養不棄養」

【記者 沁諠／台北 報導】全台最具指標性的戶外寵物年終盛會——「2026 第十二屆寵物尾牙」，今日（31日）下午於信義廣場溫馨圓滿成功。活動現場湧入數百名飼主與毛孩，在臺北市動物保護處陳英豪處長、臺北市獸醫師公會楊靜宇副理事長、中華寵物教育及認證協會廖曉萍理事長，以及社團法人台灣幸福狗流浪中途協會創辦人陳愛媽（陳淑娟）等貴賓共同見證下，展現了社會對動保議題的高度凝聚力。

善款物資齊發 單日募得6萬元助流浪動物

本屆活動延續「認養不棄養，毛孩揪愛力」核心精神，透過市集義賣、公益拍賣以及紅毯走秀比賽報名，成功募得新台幣6萬元整及逾百項寵物物資。所有款項與物資當場捐贈予「社團法人台灣幸福狗流浪中途協會」，由創辦人陳愛媽代表領受，將全數用於流浪貓狗的照護與醫療開支，落實「買年貨、做公益」的良善循環。

▲透過民眾熱烈響應公益，今日捐出6萬元給「社團法人台灣幸福狗流浪中途協會」。

紅毯走秀與KOL星光熠熠

活動最高潮莫過於「揪愛力紅毯走秀大賽」，今年特別吸引兩大知名家族「雪橇犬與大貓們」與「柴犬聯盟」熱情響應，而20 組參賽毛孩與主人各出奇招，更是在紅毯上展現創意造型與默契。此外，活動邀請到人氣寵物 KOL 豆豆與點點、柴犬小不點、NIGO、翁哩Only、陳馬雞、搞怪妞嘉恩親臨現場站台，總計影響力覆蓋超過 20 萬粉絲，成功帶動線上線下的動保話題討論。

比賽最終選出金、銀、銅獎及時尚獎、拍檔獎、人氣王等六大頭銜。現場更有專業攝影團隊「星期四紅蘿蔔」全程駐點，為參賽毛孩捕捉紅毯上的亮麗身影，留下珍貴的紀念。

▲參加活動一邊拿獎品，一邊做愛心，一舉兩得！

行為訓練宣導與免費健檢服務大受好評

為了強化飼主責任意識，活動特別邀請知名行為訓練師羊桃上台，深入淺出地講解寵物外出須知，並針對「狗公園及狗活動區」的使用注意事項進行專業衛教。此外，臺北市獸醫師公會特別安排獸醫師弘吉動物醫院團隊現場駐點，提供寵物免費狂犬病疫苗注射及基礎健康檢查。現場不少飼主帶愛犬排隊諮詢施打，臺北市動保處亦同步宣導晶片植入、外出繫牽繩等禮儀，透過實際行動提升市民的飼主責任意識。

十二載堅持，守護動物福利不遺餘力

主辦單位表示，「寵物尾牙」邁入第十二年，已從單純的聚會演變成結合公益、教育與產業的重要平台。主辦單位中華寵物教育及認證協會廖曉萍理事長感性分享，希望透過這場溫馨的嘉年華，讓「認養不棄養」不再是口號，而是化為每個家庭的日常價值。（照片記者沁諠翻攝）