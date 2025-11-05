信義德撲賭場查扣千萬賭資！10人落網驚見「超兇網紅」

社會中心／張予柔報導



台北市信義區一處住商大樓地下室，近日被查出非法經營德州撲克賭場，警方在多日蒐證後，於10月29日晚間破獲現場，逮捕賭場負責人、荷官及賭客在內的10人，其中竟包括擁有萬名粉絲的IG網紅「陳熙熙」，詢問後依賭博罪、社會秩序維護法移送偵辦。





信義地下德州撲克賭場查扣千萬賭資！10人落網驚見「超兇萬粉網紅」

42歲鍾姓男子承租地下室作為KTV招待所使用，並交由溫姓男子管理，再將包廂租給22歲楊男經營德州撲克賭場。（示意圖／翻攝自Unsplash）

根據《ETtoday》報導，該地下室由42歲鍾姓男子承租，原作私人KTV招待所使用，並由30歲溫姓男子擔任現場管理，再將包廂出租給22歲楊姓男子經營德州撲克賭場，楊男並僱用24歲林姓女子擔任荷官。警方長期監控後，發現賭場運作有固定時段及固定賭客。

信義地下德州撲克賭場查扣千萬賭資！10人落網驚見「超兇萬粉網紅」

IG擁有2.3萬粉絲的網紅「陳熙熙」近日在非法經營的德州撲克賭場被捕。（圖／翻攝自IG＠naomi_199510）

當晚在包廂內共6名賭客參與賭局，IG擁有2.3萬粉絲的網紅「陳熙熙」也在其中，她因火辣的身材、天使的面孔受到粉絲的喜愛，也常在IG上分享自己上撲克直播秀的片段。警方當場查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元，以及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦及智慧型手機等相關證物。

信義地下德州撲克賭場查扣千萬賭資！10人落網驚見「超兇萬粉網紅」

警方表示，全案訊後依賭博罪、社會秩序維護法移送偵辦。（圖／翻攝自IG＠naomi_199510）

警方表示，全案訊後，4名經營人員將依刑法賭博罪移送，6名賭客則依社會秩序維護法裁處。信義分局強調，非法賭博不僅嚴重影響個人及家庭經濟，職業賭場更可能衍生社會問題及犯罪行為。警方將持續掃蕩轄區內類似職業賭場，以維護治安及社會安全。





