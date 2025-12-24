信義快速道路連4起追撞！貨車汽車撞一團 9台車撞爛毀損、現場慘況曝

記者林盈君／台北報導

24日上午11時許，北市信義快速道路文山隧道出口、往市區方向，發生一起9車追撞事故，65歲的林姓男子駕駛自小客車，不慎追撞前方30歲黃女的車輛，後方車輛疑因閃避不及，又陸續發生追撞，共發生4起追撞事故，造成9台車車損，所幸無人員受困傷亡，目前車禍已排除，詳細車禍原因及肇責，還要進一步釐清。

北市信義快速道路、文山隧道出口，發生9車追撞事故。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，林男駕駛小客車，沿信義快速道路南往北方向直行，不慎追撞前方黃女的車尾；而後方60歲羅男的車輛，則不慎追撞42歲李男的車尾，李男則因撞擊力，追撞前方的66歲黃男的車輛。另外，36歲鄭男駕駛的小客車，追撞前方51歲沈女租賃的轎車；後方駕駛小貨車的36歲陳男，則追撞23歲的莊男自小客車。

警方表示，共發生1起3車追撞、3起2車追撞事故。轄區獲報後，立即啟動交通快打，派遣交通分隊及吳興街派出所警力到場管制交通，並於事故發生後1小時內排除。現場共有9車發生事故，分別是車頭及車尾受損，所幸無人員傷亡，現場駕駛無酒駕情事，後續將依規定製作相關筆錄，肇事責任釐清中。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

