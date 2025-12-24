信義快速道路連4起追撞！貨車汽車撞一團 9台車撞爛毀損、現場慘況曝
記者林盈君／台北報導
24日上午11時許，北市信義快速道路文山隧道出口、往市區方向，發生一起9車追撞事故，65歲的林姓男子駕駛自小客車，不慎追撞前方30歲黃女的車輛，後方車輛疑因閃避不及，又陸續發生追撞，共發生4起追撞事故，造成9台車車損，所幸無人員受困傷亡，目前車禍已排除，詳細車禍原因及肇責，還要進一步釐清。
據了解，今天上午，林男駕駛小客車，沿信義快速道路南往北方向直行，不慎追撞前方黃女的車尾；而後方60歲羅男的車輛，則不慎追撞42歲李男的車尾，李男則因撞擊力，追撞前方的66歲黃男的車輛。另外，36歲鄭男駕駛的小客車，追撞前方51歲沈女租賃的轎車；後方駕駛小貨車的36歲陳男，則追撞23歲的莊男自小客車。
警方表示，共發生1起3車追撞、3起2車追撞事故。轄區獲報後，立即啟動交通快打，派遣交通分隊及吳興街派出所警力到場管制交通，並於事故發生後1小時內排除。現場共有9車發生事故，分別是車頭及車尾受損，所幸無人員傷亡，現場駕駛無酒駕情事，後續將依規定製作相關筆錄，肇事責任釐清中。
三立新聞網提醒您：
不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
更多三立新聞網報導
他PO文讚張文英雄！走出法院怕露臉 網怒起底黑歷史、曾嗆「剴剴死好」
持未成年性影像2259部！黃子佼二審改判緩刑4年 檢今提上訴理由曝
張文租屋處「異常整潔」！冰箱滿是汽油味 清空私人物品、疑不留退路
張文隨機殺人案Day6！警返誠品南西店「3D重建」、追犯案軌跡擴大蒐證
其他人也在看
網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？
繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。GOCHOICE購車趣 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
巴黎通勤用纜車正式上路！ 車程從45分縮短為18分
全歐洲最長的通勤纜車，在法國巴黎啟用，這條纜車全長4.5公里，主要作為巴黎的通勤運輸。從郊區到巴黎市中心的車程，將從40分鐘縮短到18分鐘，而且建造成本比地鐵低很多。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6
同級唯一 5＋2 休旅？義式豪華 SUV 襲來！Stellantis 2026 台北車展展出名單！
年底車壇盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」即將開跑，今年寶嘉聯合不只展場規模擴大，更搶在開展前夕釋出兩款充滿話題的全新車型，一款是讓爸爸們眼睛一亮的空間魔術師，另一款則是讓品味人士心動不已的義式精品，要在車展前先掀起一波熱潮 。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
車道置中真的必要嗎？開過Audi你的想法會完全改變！
比起車道置中，車還多得是更重要的面向，就好比Audi Q5，你看又是48V P3 Hybrid、開起來又快又舒適、又是Matrix LED頭燈、又是三螢幕，但就是沒有車道置中，不過有車道偏離警示系統與修正輔助，也有聰明好用的ACC，開一整天下來好像根本也沒差，不然你是不是想邊開車邊看Youtube？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最親民 Nissan 入門房車大改款現身！換裝動感新造型挑戰 Toyota Vios
Nissan 先前預告旗下小型房車代表 Versa 即將迎來全新大改款，如今官方宣傳照也在網路提前曝光，搶先揭露新車外觀造型設計，將以更加動感有型的姿態與 Toyota Vios 同場較勁。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新車可靠度調查：兩款電動車上榜，特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla Cross
美國獨立評測機構《消費者報告》(Consumer Reports)，近期陸續公布了2026年最佳汽車品牌、最佳中古車品牌及最佳中古車款等調查報告，關於新車最可靠度調查，《消費者報告》也依據調查後的結果整理出前10名的可靠新車。出乎意料的是，過去被認為可靠度遠低於燃油車的電動車，這次不僅有兩款車上榜，還擠下Subaru Impreza、Toyota Corolla Cross排進前5名。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Nissan臺北車展搶先看，預告Qashqai e-Power 2026/Q3，Formula E電動方程式賽車極速登場
Nissan今(23)日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出Nissan Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-Power動力系統的Nissan Qashqai，透過展示新能源車輛技術成果，傳達Nissan致力於發展創新電驅科技與滿足駕馭需求的品牌理念。全新Nissan Qashqai於2025年9月正式在歐洲市場發表，搭載最新第3代e-Power動力系統，採用5合1模組化動力單元，引擎熱效率可達42%，平均油耗較前代優化10.7%；電動馬達最大輸出功率151Kw，提供充沛的駕駛動力，並支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；且透過結構剛性提升與NVH工程強化，提升行駛寧靜度，展現出更加順暢、靜謐的純電駕馭感受。 Nissan不止步於極致性能的追求，更將頂級電動車賽場使用的尖端科技與經驗應用於量產車款，包含電池與電力管理、e-4ORCE全時四驅系統，車輛懸吊與操控調校技術等，並研發出獨家e-Power動力科技，讓消費者在車輛電動化趨勢中，無須擔憂里程焦慮，盡情擁抱純電駕馭的快感。Nissan以淬煉90年的日式精緻工藝與科技打造每一台品牌車款Carture 車勢文化 ・ 22 小時前 ・ 1
Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發
Suzuki 過去與 Toyota 合作，在歐洲推出擁有 RAV4 雙生車身分的 Across 跨界休旅，而隨著六代 RAV4 問世也讓情況出現變化，近日 Suzuki 在東非塞席爾發表一款同樣以「Across」為名的全新跨界 SUV，改以自家開發的 Heartect 平台打造，與 RAV4 雙生車身分正式告別。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
當矽谷遇上大停電 Robotaxi集體「中風」引發交通大亂
當自動駕駛技術遇上城市基礎設施的大規模癱瘓，科幻夢想瞬間變成了交通噩夢。近日，舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅。然而，街道上最令人頭痛的並非手足無措的人類駕駛，而是集體陷入「中風」狀態的Waymo自駕計程車。這些平時標榜比人類更安全的矽谷高科技結晶，在失去紅綠燈指引後，紛紛在十字路口「卡死」或無預警停靠，不僅造成嚴重的交通擠塞，更引發了大眾對自駕系統依賴基礎設施的深度疑慮。近日舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅，結果Waymo自駕計程車集體陷入「中風」的狀態。根據現場與社群媒體流出的畫面，這些Waymo車輛在面對熄滅的交通號誌時，雖然被設計為應該視作「四向停車（Four-way stop）」處理，但在缺乏號誌訊號與通訊網路不穩的雙重打擊下，系統顯然陷入了信心不足的混亂。為了優先確保安全，車輛自動進入了所謂的「最小風險狀態」，也就是直接就地停車並等待人工救援。這種「安全第一」的設計，在停電混亂的街道上反而成了大型路障，甚至連趕往火災現場的緊急車輛都差點被這些動彈不得的「人工智慧」擋住去路。 這次事件也再次掀起了自駕技術兩大Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間
於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。地球黃金線 ・ 8 小時前 ・ 1
Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典
宣布由太古運通取得代理權，首次、或說再次正式返回台灣市場的英倫經典摩托車品牌Royal Enfield，在歷經2025台北中車展首度亮相與一段時間的社群發酵後，不意外的以350系列三款和650系列三款，共計六款的街車車型首發亮相，意外的是，Bullet 350建議售價18.78萬、Shotgun 650建議售價29.08萬的強勢定價，預期將會為一陣低迷的重車銷售市場帶來一股不小的浪潮。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！
延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。GOCHOICE購車趣 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
鏡車試駕/動感跑旅 KIA Sportage X-Line 4WD
國內的中大型休旅車市場可說是兵家必爭之地，無論是日本車、歐洲車甚至美國車到義大利品牌，攤開目錄基本上都會有這個級距的車款；而韓國的KIA在總代理森那美起亞的導入亞，在2021年發表了第五代的Sportage，成功的替KIA在國內市場搶下不少銷售量。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新紀元全球戰略車款 The All-New Ford Territory 預售啟動
【記者 劉嘉菲／台北 報導】銷售要大放異彩就看這一台！福特六和營銷服務處副總經理 黃品森在(11/18)全球戰台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Jeep睽違15年重返台灣，Wrangler雙車型預售價209.8萬元起
睽違15年，Jeep重新回歸台灣汽車市場。總代理寶嘉聯合於2025年12月10日正式宣布Jeep回歸，在台北舉行的品牌發表會，不僅吸引眾多車迷關注，更因台美官方與商務代表齊聚而具備象徵意義。財政部關務署副署長趙台安、美國在台協會（AIT）與美國商會（AmCham）代表皆到場力挺。顯示Jeep回歸不僅是單純的品牌回歸，更意味著台美在產業與文化上的交流深化。Jeep品牌國際市場負責人Bob Graczyk也透過影片向台灣市場致意，展現品牌重返台灣的高度重視。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
現代汽車豪華副品牌Genesis推出一款中置超跑Genesis Magma GT實力足以挑戰法拉利
終於有這麼一天，以Excel和Pony等平價車起家的韓系汽車製造商現代汽車（Hyundai）經過數十年的奮鬥，如今他們已成為全球銷售量第3大汽製造商，更誇張的是在超跑的領域裡，他們將挑戰法拉利的超跑教主地位。現代汽車旗下的豪華車副品牌Genesis，本周Genesis在法國南部海岸發表一款名為Genesis Magma GT中置概念超跑，它的實力足以力拚雪佛蘭的美系超跑C8 Corvette一較高下，甚至可能與法拉利296 GTB、麥拉侖Artura和Lamborghini的Temerario相媲美。汽車日報 ・ 16 小時前 ・ 1
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件
今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。地球黃金線 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
時尚敞篷的最終章！ BMW推出Z4 Final Edition最終版代表一個時代的結束
BMW Z4，是一款兼具速度感、舒適性和純粹駕駛樂趣的時尚雙座敞篷跑車，不過Z4 將在 2026 年 4 月正式停產，BMW為Z4推出限量告別車型「M40i Final Edition」做為後落幕之作。該車型不僅擁有許多獨特的外觀細節，還囊括了所有可選配的配備。這款限量生產的Z4最終版將於明年初上市，屆時Z4將正式停產。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】不再留後路 英國指標車廠以後只賣電動車
英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡 駕駛：反應不及
台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話