信義房屋再創產業新標竿 「信義雙7明日之星」熱烈招募

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記者鄭賽梅／臺北報導

信義企業集團因應2030年願景「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，擁抱新世代人才需求並提供全新升級的職涯樣貌，自即日起針對不動產業務新人推出「信義雙7明日之星」招募計畫，歡迎零房仲經驗且具備大學學歷者加入，可享前半年保障月薪5萬，另具菁英條件者，包括優質新鮮人及具一定服務或管理經驗，提供首年挑戰7萬月薪及菁英培訓課程，若任職一年通過階段性考核，將進入信義房屋人才加速發展計畫，可依自身職涯規劃挑戰接任店主管或成為超級業務，在信義房屋一圓職涯夢想！

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信義房屋提供不同的發展節奏與培訓，其中，針對優質新鮮人及具一定服務或管理經驗的菁英條件求職者，可直接挑戰7萬月薪，若在12個月內通過階段性考核，則全年享有7萬月薪，且自第7個月起，還可享底薪加無上限獎金，薪資擇優發放；即使一開始尚未符合菁英條件，信義房屋給予前半年保障月薪5萬及180天的不動產專業培訓，第6個月後達成菁英業務條件，仍可進入「月薪7萬的菁英業務考核制度」，享有獎金回溯最高達12萬。

信義房屋秉持「以人為本」的企業理念，給予夥伴最適合的發展道路，並持續落實「手心向下」的精神傾注內部優秀師資提供相對應培訓與支持，幫助夥伴圓夢，透過人才加速計畫能在3年內接任店主管或成為超級業務，蛻變為真正的明日之星。 在職涯發展方面，更要讓新人從入職第一天就擁有職涯「自主選擇權」，繼而打造可以長久經營的職涯路徑。

「信義雙7明日之星」於即日起熱烈招募，詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。

信義房屋房仲新人月薪上看70K，享高手同行培訓，在信義房屋一圓職涯夢想！(業者提供)