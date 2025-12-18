信義房屋分享數位轉型：人際溫暖為根基
[NOWnews今日新聞] 隨著科技發展，房子買賣市場、物價資訊恐不再是房仲獨佔資訊，但在房市交易中「人」仍是重要一環。國內房屋買賣仲介龍頭信義房屋多年來啟動「數位轉型辦公室」計畫，以人際溫暖為根基，同時發展更高的生產力。但數位轉型說得很輕鬆，做起來卻是挑戰重重，負責這項專案的信義房屋轉型辦公室協理施閔堯今（18）日在台灣數位資產協會舉辦的「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇中分享就說：「想像很豐滿，現實是很骨感！」不過這些年來，信義房屋攜手麥肯錫合作下，轉型辦公室順利運轉，讓同仁有更多時間把買賣節點向外延伸，創造居住生活生態圈。
信義房屋數位轉型 以人際溫暖為根基出發
施閔堯表示，房仲是人的產業，而在信義房屋轉型的核心命題是「客戶為什麼要選擇我們？」當客戶買房時雖然帶有感性、衝動，想要更好的生活、交換不一樣的人生階段，但因為買房金額極大，因此客戶會細緻檢視每一個環節，因此延伸到每一個同仁。
然而，隨著數位時代來臨資訊流通、AI發展，房仲服務的全段價值面臨改變。施閔堯指出，買賣資訊、客戶需求等服務內容可能會被大幅度弱化，而交易搓合的緩衝、法令稅務等也可能漸漸被取代，但買到好的居住生活跟周延交易保障，卻是房仲服務中長期不變的存在，因此啟動轉型希望留住核心的人際溫暖，讓同仁空出時間，往前往後延伸打造居住生活生態圈。
張捷
說，轉型基礎是凝聚願景，以信義房屋來看就是「生產力」，以此為引擎驅動整個轉型之路，同時導入「L-gates」轉型方法，確認步伐一致、設有檢核點並了解此方向往下走的風險。再者，要建構固定推進節奏，並拆分成不同任務型態的模組，各分組設有轉型長（CTO），同時推出數位工具，讓推動可以規模化。
第三階段則是要「常態化」數位轉型，並擬定下一個成長曲線。張捷
指出，最後從成效端著手，數位轉型後所有東西都可以從數字端檢視，並且要把轉型工作部署到分店跟其他部門中。他強調，要成功推動不需要靠一支全壘打，一次次安打推進一樣也可以贏球。
此外，醫揚科技總經理莊富鈞也在論壇分享數位醫療發展轉型的三階段。第一階段是在電子病歷導入，醫療療程沒改進，造成臨床反彈；第二階段則是物聯網導入，但多是以消費性科技導入，過度強調「取代」現有流程但又不了解醫療現況，因此仍無法落地。目前走到第三階段，AI介入後，數位醫療變成增強輔助專業人員，落地速度極快，並且是由臨床主動表達使用醫院，以替未來醫療生態帶來更多想像空間。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
企業數位轉型 麥肯錫董事合夥人Michael Chang：轉型比數位重要
中興保全分享企業數位轉型經驗 林明昇：用新技術才能服務新需求
企業數位轉型挑戰！信義房屋周耕宇分享3大建議：打破人框架最難
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 38
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 97
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
《金融》大神專訪／退休師存18檔年領250萬息
【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 5
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 9 小時前 ・ 51
爸賣千萬房給兒「利用免稅贈與補錢」⋯一疏忽恐罰百萬！房產移轉地雷多？如何減稅？
不少父母會替孩子準備房產，但移轉時要留意稅務問題，有資深資產傳承顧問分享案例，一位父親打算賣房給兒子，之後再利用每年的贈與免稅額，把錢轉回到兒子帳戶，沒想到這麼做，不僅會被國稅局追回稅款，還要加上1至3倍罰鍰，金額恐達百萬以上，這到底是怎麼回事？該怎麼做，才能將房產順利轉移給子女，並合法減稅？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
吉祥全再拉漲停！BBU概念股強噴「加百裕、興能高亮燈」 花王、銘鈺攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受撤資消息衝擊，美股甲骨文（ORCL-US）拖累博通（AVGO-US）、輝達（NVDA-US）下挫，美股四大指數周三全數收黑，台積電ADR...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 10
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 2