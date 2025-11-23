信義房屋助社區強化防災 獲內政部肯定
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
內政部消防署11月21日舉行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」113年績優單位暨114年績優韌性社區頒獎典禮，信義房屋長期深耕社區、強化防災量能，獲新北市推薦為績優企業，今年再度因積極投入防災合作獲肯定，展現企業落實社區永續與公共安全的決心。
新北市自103年起推動企業防災政策，鼓勵企業強化自主防災能力，並與社區、公部門形成合作網絡，藉由跨界協作提升城市整體韌性。信義房屋自2023年與新北市府簽署防災合作備忘錄，至今已擴大參與程度，2024年共有44家分店投入防災行列，涵蓋新北市約三分之一行政區；2025年初更進一步擴大合作區域，參與分店將達63家，較去年再增加19家，投入規模為歷年最大。
信義房屋在淡水、蘆洲、中和等地分店皆依據當地需求，參與災後復原工作坊、防救災技能訓練、消防講座等活動，並與區公所保持合作機制，協助推廣CPR、AED等緊急救護知識，強化民眾面對災害時的自救能力，內部也固定實施消防演練，提升員工自主防災應變能力。
除了防災合作，信義房屋也自本業出發關注民眾居住安全，多年來推出業界首創高氯離子建物保障、高輻射建物保障，以及漏水、蟲蛀、凶宅等高規格安心保障，協助買賣雙方於交易前充分掌握建物狀況，降低居住風險。信義房屋表示，災害無法完全避免，但透過制度化的風險管理、居家安全保障與社區共學，可有效提升民眾的災後恢復力。
信義房屋強調，企業的力量能成為社區重要後盾，未來若新北市各地區域發生災害，將依照當時需要，提供物資、設備與相關服務，持續落實「先義後利」精神，與政府、社區攜手打造更具韌性的生活環境，深耕社區、精進防災量能，讓城市更安全、居民更安心。
