信義房屋吳怡穎 以真誠與專業助客戶成家

▲信義房屋逢甲店吳怡穎以真誠與專業完成客戶成家夢想。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋逢甲店主任吳怡穎從夜校生、協助照顧中風父親、一路打三份工撐起家計，到跨縣市投入房仲產業，在陌生城市從零開始，以真誠與專業助客戶成家，以人為本的表現獲2025年金仲獎肯定。

吳怡穎畢業於德明財經科技大學國際貿易系。求學期間，他白天在傳產公司上班，晚上夜校讀書，同時還要協助照顧中風的父親，弟妹年紀尚小仍在就學，她一個月打三份工，扛起家中經濟。她曾做過進口家具銷售、汽車、保險，也思考過創業，但最終選擇房仲，源於一個單純的信念「每個人都會渴望有一個家」，希望他的專業，可以幫助更多人成家。

從未離開過家的吳怡穎，自台北到台中重新開始。為了快速熟悉市場，他徒步走商圈、記路名，連續一、兩個月密集看屋。他認為，「要賣一個地方，得先喜歡那個地方。」也因為過去長期擔任總機與銷售工作，他不怕與人互動，從聊天開始建立信任。

讓吳怡穎印象深刻的一筆服務，是一名六、七十歲、靠打零工維生的老客戶。對方因太太長期舉債，房子被拿去擔保，面臨法拍危機，卻又不識字、對文件沒有概念，甚至曾被其他仲介簽下極低底價。他不只協助分析「賣與租」的利弊，也提醒對方任何文件都先拍照給他確認，並主動建議找信任的家人一起處理。他陪著客戶往返台中、新竹、汐止多次，釐清債務、陪同洽談、跑銀行、協助報稅，只為確保交易安全。最後順利賣屋解套，客戶姐姐感動的對她說，「如果沒有你，真的什麼都沒有。」

從業六年，吳怡穎最大的成就感，不只是成交，而是「做分內的事，卻能用專業改變別人的人生」。他相信被幫助的人，未來也有機會去幫助別人，形成善的循環。工作之外，他也定期到流浪動物之家服務，在台中定居、買房，踏實的一步步實現人生目標。

談到未來，吳怡穎說，過去只知道努力賺錢，卻不清楚自己能為誰帶來什麼價值，如今希望把走過的路，轉化為養分，幫助更多新人找到自己的優勢。他相信，在高總價、高信任門檻的產業裡，專業是基本，真誠則是一種選擇，客戶都感受的到。



