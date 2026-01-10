信義房屋啟動「社區一家，企業同行」共好平台，南山人壽率先簽署 MOU

信義房屋於 2026 年 1 月 9 日宣布正式啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，串聯企業資源投入在地社區行動，協助企業以長期、可持續的方式回應社會議題，成為實踐 ESG 的行動入口。

南山人壽率先響應，雙方同步完成合作備忘錄（ MOU ）簽署，首案聚焦台中和平區的伯拉罕共生照顧勞動合作社。

信義房屋指出，「社區一家計畫」自推動以來已深耕 22 年，累積超過 16,000 件社區提案，投入逾 5.2 億元資源，支持超過 3,700 件社區行動，遍及全台 368 個鄉鎮市區。信義企業集團創辦人周俊吉表示，台灣仍有許多需要被持續關注的角落，若能讓分散在各地的善意與企業資源彼此連結，將有助於形成穩定、可長期推進的社會支持力量。

文化部長李遠致詞時也提到，近年文化政策的推動，受到社區一家長期實踐經驗的啟發，包括將企業獎項評選核心從捐贈金額轉為「文化影響力」，以及推動百大文化基地計畫，讓民間投入地方創生、社區營造的成果被更多人看見。他強調，文化應成為看得見、摸得到，甚至能創造就業的在地產業。

為確保合作具備延續性，「社區一家，企業同行」共好平台設計明確評估機制，從企業投入動機、可運用資源、參與程度、影響力與永續性等 5 大面向進行檢視，並鼓勵至少 2 年以上的合作承諾，投入形式也不限於資金，包含顧問諮詢、志工行動與物資支持。

信義房屋董事長周耕宇表示，希望透過平台擴大善意影響力，邀請更多企業加入，共同成就更多在地好事。南山人壽董事長尹崇堯則指出，南山長期關注健康不平等與原鄉關懷，此次合作是既有原鄉醫療行動的再升級，進一步延伸至人才培育、經濟發展與文化傳承。

