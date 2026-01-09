信義房屋啟動「社區一家、企業同行」共好平台 攜手南山人壽深耕原鄉永續

▲出席「南山人壽」與「信義房屋」共同關懷原鄉創生於永續健康主題記者會的長官與來賓們合影。（記者丁倩攝）

【記者 丁倩／台北 報導】信義房屋9日宣布正式啟動「社區一家、企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，串聯企業資源投入在地社區行動，協助企業以長期、可持續方式關注社會議題，成為企業實踐ESG的重要行動入口。首家響應企業為南山人壽，雙方並於9日下午2時在台北市信義區信義學堂完成合作備忘錄（MOU）簽署，首案鎖定台中市和平區伯拉罕共生照顧勞動合作社，攜手關懷原鄉創生與永續健康。

信義房屋指出，「社區一家計畫」推動至今已邁入第22年，累積超過1萬6,000件社區提案，投入資源逾5.2億元，實際支持超過3,700件社區行動，足跡遍及全台368個鄉鎮市區。此次成立「社區一家、企業同行」共好平台，盼能進一步整合企業善意與專業資源，放大社區行動的永續影響力。

社區一家發起人暨信義企業集團創辦人周俊吉表示，台灣仍有許多需要被長期看顧的角落，若能讓分散在各地的善意與企業資源彼此連結，將有助於形成穩定、可長期推進的社會支持力量。透過平台機制，企業不僅能投入資金，也能結合本業專業，讓資源更有效回應在地需求，促進社區持續發展。

▲信義房屋董事長周耕宇(左一)、信義企業集團創辦人周俊吉(中間)、南山人壽董事長尹崇堯(右一）現場完成合作備忘錄簽署。（信義房屋提供）

文化部長李遠致詞時指出，他上任後多項政策理念皆受到周俊吉及社區一家評審長柴松林的啟發，包括將原本以捐贈金額為主的文馨獎，調整為以「文化影響力」作為評選核心；以及去年在兩人協助評審下，從全台遴選出110處百大文化基地，讓社會看見民間投入地方創生、社區營造與獨立書店經營所展現的生命力與影響力。他強調，「文化不應只是空中閣樓」，而是能被看見、被實踐，甚至成為創造工作機會的產業。

信義房屋董事長周耕宇表示，希望將這份善意進一步擴大，讓社區行動不再仰賴單一企業，而是邀請更多志同道合的企業夥伴加入，集結不同專業與資源，成就更多在地好事。他也特別感謝南山人壽率先響應，共同陪伴台中和平區專注原鄉長照與文化傳承的伯拉罕共生照顧勞動合作社，回應部落長者照護的實際需求。

南山人壽董事長尹崇堯指出，南山人壽長期關注健康不平等議題，自2013年推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」以來，已協助超過4.7萬名經濟弱勢民眾安心就醫；2023年進一步啟動「原鄉關懷列車」，三年來深入15個原鄉、30個部落，動員超過600人次志工，服務逾6萬人次原鄉民眾。此次支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，是原鄉關懷行動的再升級，從健康與醫療，擴展至人才培育、經濟發展與文化傳承。

▲文化部長李遠9日出席「社區一家、企業同行」共好平台啟動儀式並致詞，肯定企業投入社區營造與文化永續的行動力。（記者丁倩攝）

原住民委員會社會福利處處長羅赫陸分享，2025年南山人壽原鄉關懷列車針對部落長者提供失智篩檢與宣導，共有480位長輩接受檢測，其中約16%具疑似失智風險，後續已由在地醫療照護團隊進行關懷與轉介。他指出，此次透過支持信義房屋「社區一家」楷模獎得主伯拉罕部落共生計畫，讓原鄉關懷從「健康、醫療」進一步擴展至「人才、經濟與文化」層面，有助回應部落人力不足與文化流失的挑戰。

作為首個社區合作單位，伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，合作內容涵蓋長照設備擴充、居服員保險保障提升、低碳旅遊深化及長照人才培育等面向，透過企業攜手投入，讓部落需求被更多人看見，也進一步強化民間投入社區的ESG行動能量。

信義房屋表示，未來將透過「社區一家、企業同行」共好平台，連結聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標，運用長年耕耘的在地網絡，為具備資源的企業媒合與其本業有連結的社區行動，以實際行動落實ESG，逐步實現「里仁為美、社區共好」的永續生活願景。

本次活動出席貴賓包括文化部長李遠、原住民委員會社會福利處處長羅赫陸、社區一家發起人暨信義企業集團創辦人周俊吉、信義房屋董事長周耕宇、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉、伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩，以及原住民委員會前主委瓦歷斯．貝林、原住民族文化事業基金會董事長瑪拉斯，立法委員鄭天財、伍麗華等人，場面隆重！