信義房屋奪數位奇點 6 獎展現 AI 實力，找房更快、資訊更透明！

信義房屋近年積極擴大數位轉型布局，今年在「數位奇點獎」再度展現科技領先，一舉拿下 2 金、2 銀、2 銅共 6 大獎。從 AI 數據治理平台、LINE 找屋到不動產廣告 AI 審查系統，完整呈現房仲產業在 AI 時代的服務新樣貌，也透露未來不動產市場將朝向更透明、更智慧、更以消費者為中心的方向發展。

AI 數據平台成核心引擎，推動決策與服務升級

信義房屋此次獲獎的「AI 數據共創平台」，整合同業少見的 45 年房市資料，透過 AI、雲端與自動分析技術建立統一數據標準，不但提升決策效率，也讓業務人員能更快透過模型建議找到最適合的物件。平台採用 MLOps 模式持續優化 AI 模型，使系統能自我學習、越用越準，成為信義房屋推動創新的技術核心。

LINE 找屋平台打造一站式體驗，整合個人化推薦與即時服務

「信義房屋 LINE 找屋平台｜智能房產全攻略」則透過 One ID 整合會員資料，讓找屋、預約看屋到諮詢全部可在 LINE 完成。系統會依照使用行為推送個人化物件，搭配「義起聊」真人服務，讓民眾在熟悉介面中就能獲得專業建議，提升效率並加深信任感。

AI 廣告審查提升資訊透明度，守護消費者交易安全

今年獲金獎的「不動產廣告 AI 審查服務」運用影像辨識與文字理解技術自動檢查物件刊登內容，避免資訊不一致與誤植，減少市場糾紛。此系統大幅縮短人工審查時間，提高刊登效率，也讓買賣雙方能在更透明的資訊環境中進行交易。

信義房屋：科技不是取代人，而是讓服務更貼近人

信義房屋數位長王獻志表示，公司推動科技創新並非要弱化人，而是讓同仁能把更多心力投入在客戶服務上，包括需求理解、居住建議與風險把關。他強調，未來會持續深化 AI 與數據應用，讓房地產服務更安全、更便利，也更符合消費者需求。

信義房屋今年以 6 大獎項再次證明房仲產業已邁入全面數位化時代，也為台灣房市服務展示更多可能性。

（本文圖源：信義房屋提供）

