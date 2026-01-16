信義房屋提供關鍵支持 打造沒有天花板的職涯

記者鄭賽梅／臺北報導

又到轉職旺季，信義房屋觀察，不少擁有業務工作背景的夥伴轉職房仲業後，善用過去累積的職能，輔以信義房屋提供的關鍵支持，更能挑戰亮眼績，替自己打造發展沒有天花板的職涯，透過自我成長，一圓夢想。

信義房屋竹北6家店經理江矜曾任科技業業務工程師2年，因認同信義房屋「沒有雙黃線」的職涯發展特色，雖也經歷過新人時期的徬徨，靠著有保障的薪獎制度、系統化教育訓練、數位工具、全臺直營體系一條龍的資源支持，以及「手心向下、正向思考」的公司經營理念，江矜快速蛻變，第一個完整年業績就逼近千萬，再下一年就選上店主管。

信義房屋擁有業界最具口碑的教育訓練，除了線上有約700分鐘課程，橫跨產權知識、商圈認識等基礎知識，也結合線下店長及師父的傳授，在分店實戰體驗，另規劃不同職級的認證考試，確保專業能力不斷提升；在制度化的教育訓練下，近3年「房仲業奧斯卡」金仲獎，信義房屋獲獎數都是業界最高，更不乏像江矜的例子，入行後快速成長、晉升；亦曾有伙伴入行後1年拚出近百萬年薪、2年內轉戰店長職、5年後挑戰信義企業集團中跨部門或不同公司，成長舞台觸及商用不動產及代銷領域等，10年後更能擁有國際不動產實務經驗。

也因全臺直營，信義房屋提供同仁「一條龍」的支持，包括銷售物件可以共享、擁有自己的代書及履約保證部門，甚至有信義居家提供售後居家生活相關服務；若個案比較複雜，第一線經紀人員擁有堅實鑑價、代書、法務團隊協助處理，均是業界難以全面提供的保障。

信義房屋表示，有意轉職、挑戰自我，均可先面試年後再報到。詳情都可上信義企業集團招募官網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。

信義房屋江矜靠「五大關鍵支持」職涯圓夢。（信義房屋提供）

信義房屋擁有業界最具口碑的教育訓練。（信義房屋提供）