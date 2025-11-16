信義房屋許文政 從精品一哥成千萬經紀人

▲信義房屋南京店專案經理許文政(右)從精品業轉戰房仲以親和力、同理心與耐心深獲客戶信任，不到4年從0經驗躍升千萬經紀人。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋南京店專案經理許文政曾是免稅龍頭的精品銷售主管，對於歐系高奢精品瞭若指掌。在疫情衝擊下選擇轉職、想挑戰總價最高的工作，因而加入房仲業。在信義房屋完整的教育訓練、團隊支持下，許文政逐漸成長，加上細心、耐心與親切的服務，讓許文政擄獲許多客戶的心，不僅同一客戶多次指名服務，更曾有客戶將他視如己出，連私房錢都請許文政幫忙藏，昔日精品一哥華麗躍升為千萬經紀人。

許文政在精品圈一待就是八年，一路從櫃員晉升至主管，是初入社會第一份工作，在疫情衝擊下轉職。曾考慮持續在熟悉的精品業拚戰，因為想挑戰不一樣的職涯，決定跨出舒適圈，往業務工作前進。目標是能如過去在大公司一樣，福利、資源及各項制度與保障完善；又因為是沒有經驗的產業，希望有完整教育訓練培訓專業；同時能保有底薪，以免生活斷炊。

在衡量挑戰性與各種條件後，許文政在不同領域的業務工作中，選擇加入信義房屋，成為業務中銷售產品價值最高的房仲。但不是台北人的許文政不僅對產業不熟、對地區更不熟，幸好信義房屋有完整的教育訓練，協助建立專業知識；加上分店師傅與學長姐手心向下的帶領，讓他逐漸茁壯。

紮實的訓練、團隊的支持，加上精品業累積出來的親和力、同理心與耐心，個性溫和的許文政逐漸在房仲業有亮眼的成績。因為細膩的服務，讓原本只是單純路過櫥窗的客戶，成為連續指定他服務多達４次的熟客；不為利益、真心關懷旅外的年長客戶、協助處理房產的大小事，獲悉對方親友獨居客戶家中，亦會不定時去關切，讓對方深受感動，甚至向外人介紹他是「在台灣的兒子」。

面對原先已談妥、卻臨時不願簽署授權書的共同持有人，許文政則是以換位思考與同理心來和對方洽談，先理解對方在意的事項，而不是一開始就要求對方簽署。許文政提到，當時的想法是有義務讓對方知道，自己不是來施壓，而是來幫助了解整個事件過程、再逐一分析，讓屋主感受到被理解，最終獲得認同、點頭同意簽署。

入行邁入第四年，許文政從0經驗的菜鳥業務擄獲客戶的信任，成功躍升為千萬經紀人，成功的秘訣來自細心體察、耐心應對，但許文政仍謙虛的表示，這些事情都是應該的，自己只是比較幸運。在房仲這條路上，謝謝自己當初選擇信義房屋，並且在南京店遇見這麼好的團隊，沒有惡性競爭，而是會互相幫忙、分享資訊，或是提醒案件，笑稱自己中年轉職的許文政真誠的說「這就是我想要的職場氛圍！」

