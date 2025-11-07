信義房屋連19年獲天下永續公民獎

全球企業永續浪潮方興未艾。2025天下永續公民獎7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房屋獲大型企業─服務業組第3名，更為信義房屋連續19年得獎，為房仲服務業唯一。天下雜誌共同執行長吳琬瑜表示，ESG2.0代表企業不僅自身價值提升，還要帶動生態鏈、社區、族群共好。

天下雜誌於1996年率先進行全台首份企業社會責任調查，迄今已逾30年，天下永續公民獎成為國內企業界重視的年度榮耀之一，參考國際指標與評量方法，綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面，評選台灣最佳永續企業。其中「大型企業」組分為製造業、服務業、金融業3組，大型企業─服務業組前3名為中華電信、台灣大、信義房屋。

廣告 廣告

主辦單位讚賞，信義房屋在推動21年的「社區一家」計畫外，因應超高齡社會，投入打造高齡行動實踐平台，讓不同世代、不同專業背景的人彼此連結、提案到實踐，為台灣的高齡服務注入持續而豐沛的能量，也開啟一條跨世代共好的永續之路。

「第19次獲獎，代表信義房屋長年堅持『信、義、倫理』精神的肯定！」信義房屋總經理陳麗心表示，40多年來，信義始終相信企業的永續，須建立在良善的倫理與誠信之上，以「該做的事，說到做到」為原則，兼顧各利害關係人的權益，讓企業成為值得信賴的力量。

公司治理上，信義房屋已連續11年獲得公司治理評鑑的最高肯定，被評選為上市組排名前5％，不斷精進引領產業創新；企業承諾上，信義房屋秉持「以人為本」的精神，著重人才培育與成長，推動以同仁為核心的各項施策，以吸引優秀人才並發展多元包容及高成長職場。

社會參與方面，信義房屋21年來社區一家計畫支持台灣社區營造，累計至今已投入超過5.2億元經費，協助超過3500個社區圓夢，打造美好、溫暖的鄰里關係，更有信義公益基金會，協助高齡者實現夢想，發揮價值，2021年更支持成立台灣地方創生基金會，為地方導入商業模式、資金支持與人才培力。

面對全球暖化，信義房屋制定2030年淨零排放的目標，近年來致力投入房地產科技（PropTech），以數位及綠色雙軸轉型，優化作業流程並擴展數位應用，提升客戶體驗，另響應國內外氣候與生物多樣性倡議，參與林保署ESG專案，於台東進行植樹造林，以期落實2030年淨零排放的承諾。

信義房屋指出，信義房屋以人為本，持續打造多元、包容、成長的職場環境，也從社區出發，與同仁、客戶、鄰里共創美好生活，讓「有信、有義」成為社會前進的力量。