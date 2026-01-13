信義房屋響應政府 率先推動建築能效標示

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

因應全球氣候變遷衝擊，環境部於1月13日舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會，集結產官學界共思台灣淨零未來；信義企業集團創辦人周俊吉表示，去年底的一場活動中，與環境部長彭啓明談到既有建築如何改善碳排的議題，信義房屋率先響應，於今年1月1日起的新接委託已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示，響應政府、引領產業做「有意義的事」。

信義房屋響應政府推動建築能效標示，台灣大學教授呂良正、成功大學教授林子平、環境部資源循環署副署長林健三、環境部綜合規劃司長洪淑幸、內政部建築研究所所長王榮進、環境部長彭啓明、信義企業集團創辦人周俊吉、豐譽營造董事長謝佶樺、冠軍磁磚總經理林祐宇、信義房屋鑑價部執行協理邱千惠(由左至右)皆共同響應。（圖／信義房屋）

當天環境部長彭啓明、內政部建築研究所所長王榮進、環境部資源循環署副署長林健三、環境部綜合規劃司司長洪淑幸、信義企業集團創辦人周俊吉、成功大學教授林子平、台灣大學教授呂良正、豐譽營造董事長謝佶樺、冠軍磁磚總經理林祐宇、信義房屋副總經理信泓浚、信義房屋鑑價部執行協理邱千惠皆到場響應。

彭啓明表示，環境部減碳目標設定2050年達成「淨零排放」的長遠目標，並訂定分階段的中期目標，包括2030年（相對2005年）減量28±2%，2032年減量32±2%，以及2035年減量38±2%。為實現這些目標，能源、製造、運輸、住商、農業等六大部門的「減碳旗艦行動計畫」，其中營建業是重點，邀請民間企業落實住商部門減碳。

而建築物從設計使用至拆除重建的全生命周期也是淨零的關鍵，彭啓明表示，包括建築在興建時使用具有環保標章的環保建材、拆除建物的營建產出物管理，包括營建土方的最終去化地點要納入管理機制等，「好好蓋也要好好拆，才能讓台灣環境更好」。

台灣20年來推動綠建築標章，王榮進表示，截自去年底已一萬五千件，建築能效制度的推廣，多虧了民間企業支持參與，內政部未來要擴大建築能效的普及化，地政司將推動不動產說明書應記載事項的修法，將是否取得建築能效標示納入不動產說明書，並於實價登錄上標示，透過揭示，讓消費者在購屋時可以清楚能效標示資訊。

信義房屋總部大樓則是從12年前開始做節電，周俊吉說明目前大樓已減少60%碳排量，另外旗下信義開發新建案也都申請綠建築標章，今年1月1日起，若已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示。

過去證交所推動的上市櫃公司「公司治理評鑑」。第一屆剛推出時，並沒有引起太多關注，但 11 年來，公司治理評鑑已成為台灣企業最重視的成績單之一，台灣公司治理更在亞太地區成為前段班，周俊吉表示，信義房屋很榮幸，連續11年都名列上市櫃公司排名的前5%，全台僅有7家，因此建立制度對於產業的影響力不容小覷。

周俊吉並提及信義房屋於民國78年前推出不動產說明書時，起初市場不重視，但信義房屋堅持資訊透明、保障交易安全，隨後政府也開始重視，成為房仲業的必要文件，讓產業做了很大的改變，因此響應建築能效標示揭示，希望揭示的第一步，堅持執行將產生正向循環，未來將發揮深遠的影響力。

信義企業集團旗下的信義估價師事務所也同步響應，在出具房貸估價報告書時，估價師將參考集團龐大的系統資料庫進行即時比對，並主動對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於房貸估價報告書予以揭示。透過仲介端的「不動產說明書」與估價端的「房貸估價報告書」同步響應，提供銀行貸款評估資訊，有助於未來綠色金融的接軌。

信義房屋推動低碳建築能效標示與綠建築標章揭示，具備獨特的競爭優勢，包括堅持「全國直營」，能確保服務品質與政策執行的一致性。設有專責單位，以系統化流程建置資料庫及產製不動產說明書，該流程更通過ISO 9001品質管理系統認證。透過強大的數位系統資料庫進行即時比對，可即時、準確地對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示，為客戶提供完整資訊。





