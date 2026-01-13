信義房屋 率先推動建築能效標示

因應全球氣候變遷衝擊，環境部於13日舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會，集結產官學界共思台灣淨零未來；信義企業集團創辦人周俊吉表示，去年底的一場活動中，與環境部長彭啓明談到既有建築如何改善碳排的議題，信義房屋率先響應，於今年1月1日起的新接委託已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物，會於不動產說明書揭示，響應政府、引領產業做「有意義的事」。

當天彭啓明、內政部建築研究所所長王榮進、環境部資源循環署副署長林健三、環境部綜合規劃司司長洪淑幸、信義企業集團創辦人周俊吉、成功大學教授林子平、台灣大學教授呂良正、豐譽營造董事長謝佶樺、冠軍磁磚總經理林祐宇、信義房屋副總經理信泓浚、信義房屋鑑價部執行協理邱千惠皆到場響應。

彭啓明表示，環境部設定2050年達成「淨零排放」的長遠目標，並訂定分階段的中期目標，包括2030年（相對2005年）減量28±2％，2032年減量32±2％，以及2035年減量38±2％。建築物從設計使用至拆除重建的全生命周期也是淨零的關鍵，彭啓明表示，「好好蓋也要好好拆，才能讓台灣環境更好！」

王榮進表示，地政司將推動不動產說明書應記載事項的修法，將是否取得建築能效標示納入不動產說明書，並於實價登錄上標示，透過揭示，讓消費者在購屋時可清楚能效標示資訊。

信義房屋總部大樓則是從12年前開始做節電，周俊吉說明目前大樓已減少60％碳排量，另外旗下信義開發新建案也都申請綠建築標章，今年1月1日起，若已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物會在不動產說明書中揭示。

信義企業集團旗下的信義估價師事務所也同步響應，在出具房貸估價報告書時，估價師將參考集團資料庫即時比對，主動對於已取得建築能效標示、綠建築標章的建築物，在房貸估價報告書予以揭示。透過仲介端的「不動產說明書」與估價端的「房貸估價報告書」同步響應，提供銀行貸款評估資訊，有助於未來綠色金融的接軌。