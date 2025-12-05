信義房屋3店長獲選「傑出店長」 人才培育實力與服務口碑受肯定
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
「連鎖業奧斯卡」2025全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮3日舉行，信義房屋今年共有方龐邸、吳佳螢、康恩碩、羅晧宸、張辰語、郭文淵6名店長獲頒優良店長，其中吳佳螢、康恩碩、羅皓宸更獲「傑出店長」殊榮，展現信義房屋「以人為本」的人才培育實力與服務品質口碑。
信義房屋表示，6名店長皆是第一線深耕社區、帶領團隊的中堅力量，不僅在績效上屢創佳績，在人才發展、服務品質與組織文化推動上也展現高度影響力，有服務10年的同仁，也有接軌年輕世代的８年級生，以溫暖、創新的團隊帶領風格，落實企業「先義後利」核心價值，並以社區服務與住戶共榮共好。
獲得傑出店長的汐止樟樹店吳佳螢以溫暖領導風格，打造成長型團隊，把每名同仁當成家人陪伴，帶店5年來協助15名夥伴晉升25個職等。她同時也是社區服務專家，帶領分店舉辦195場社區活動、參與人數近2000人，讓「有信義真好」成為在地住戶共同感受。
另一名傑出店長桃園中正店康恩碩加入信義不到5年，從新秀一路躍升為領導標竿分店的主管，多次在最後關鍵時刻逆轉勝，以「正向思考、永不放棄」激勵團隊，連年刷新區內績效，他均展現強大執行力與影響力，帶領分店三年內奪下多項全區與全公司大獎，是最具企圖心的新世代主管之一。
而獲得傑出店長的竹北台大店店長羅晧宸從實習生開始就展現超齡成熟度，連續打破多項業績紀錄，成為竹二區八年級世代的精神指標。他不僅是績效常勝軍，更持續鑽研服務創新，打造顧客高黏著度。他也用自身故事激勵新人，在人才培育上投注心力，是區內深受敬重的年輕主管。
服務 17 年的天母西路店店長方龐邸，堅持「身先士卒、一馬當先」的精神，歷任4家分店業績皆刷新店史紀錄，更在人才培育上卓然有成，近兩年協助區內培養3名店長、3名千萬經紀人。他重視服務細節，以演練與案例帶領團隊打造「用心款待」文化，兩年內服務194位客戶達到零客訴，服務滿意度更高達95.45%，是區內服務品質典範。
安平永華店店長張辰語於資歷不到兩年即成為全公司最年輕儲備主管，並在團隊管理、溝通與人才培育上都有亮眼成績。她強調「不放棄任何人」，以彈性與耐心協助同仁找到節奏，以高度同理心凝聚團隊，帶領分店連續兩年奪下南二區成交件數第一名，並多次在神秘客稽核中獲嘉獎，是南部區域備受肯定的新生代店長。
楠梓土庫店店長郭文淵是信義最年輕店長之一，擅長透過影音、舞台活動與創新方式帶動團隊氛圍，也多次在不同區域協助分店轉虧為盈，展現強大應變能力。他以人為本的經營理念連結公司、社區與團隊，在 2024 年帶領分店拿下高一區成交與業績雙第一，是具備創新力與戰鬥力的優秀主管。
信義房屋深信，秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的企業核心理念，未來將持續深化人才培育、提升服務品質，與社區與客戶共同創造更美好的在地生活。
