信義房屋Podcast 邀代書解析「繼承怎麼辦？」
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
面對繼承，最難的往往不是程序，而是家人之間的不安與糾結。信義房屋Podcast節目「房屋聽信義」推出「繼承怎麼辦？」主題，連續兩集邀請信義房屋契約部代書林祐民，從實務經驗出發，帶聽眾了解繼承背後交錯的法律、情感與金錢課題，提醒民眾，「提早準備，不只是安排財產，更是延續對家人的愛。」
林祐民指出，常見的繼承情況是長輩過世後留下房產、存款、股票、基金、汽機車、黃金與外幣等多元資產。若在長輩仍在世時，就已清楚溝通，才能減少爭議，例如「一間房子給哥哥、一間給弟弟、現金再平均分配」，並在繼承分割協議中寫明，往往能讓繼承過程較為順利。
他分享一個「四姊一弟」棘手案例。高齡父親生前曾口頭表示土地要留給兒子，現金分給女兒，卻未完成正式贈與或立遺囑。父親過世後，姐姐們主張依法都享有繼承權，引發家族爭執。最後在專業人士協助與多次溝通下，姐妹依特留分繼承較小持分，弟弟取得較多土地權利價值持分，並避免走上漫長訴訟。林祐民感嘆：「沒談到錢，感情都很好；一牽涉到分配，很多從小累積的不公平感都會在那一刻一次爆出來。」
面對民眾最常認為複雜的繼承流程，林祐民也拆解步驟表示，首先至戶政事務所辦理死亡登記並申請除戶謄本，接著向國稅局申請被繼承人財產清冊，了解名下不動產、汽機車與金融遺產，再申報遺產稅及繳納，取得遺產稅繳(免)稅證明，最後至地政事務所辦理不動產繼承登記，同步處理銀行帳戶等金融資產。
他提醒，從除戶、查財產到完成登記，若資產較複雜、繼承人又多，過程拉到半年都屬正常，「可以交給專業代辦，但每一個環節自己也要搞懂，畢竟那是要由你來承接的人生資產。」
節目也談到民眾常誤解的觀念，例如「可以先偷偷把帳戶裡的錢領出來，少繳遺產稅」。林祐民直言，繼承從被繼承人死亡那一刻就開始，名下財產即屬全體繼承人共有，若有人私自提領，恐涉及侵占與偽造文書風險，絕非好做法。
除了繼承程序與稅務，節目也聚焦在「如何減少爭產」。林祐民觀察，許多長輩一方面忌諱談生死，一方面又對「小孩感情很好」過度自信，覺得「等我快不行再說就好」，但真正爭執，往往就是在那個「來不及好好說清楚」的時刻發生。
他分享，近年已有不少五十多歲、經濟狀況穩定的客戶，開始善用每年244萬元贈與稅免稅額，逐年贈與給子女，搭配遺囑與資產結構規劃，「讓自己一生用得安心，也降低最後變成高額遺產、造成子女壓力與糾紛的風險。」
對於「喬不攏先擺著不管」的房產，林祐民也提供實務解方，可先由一名繼承人代表，辦理「共同共有」繼承登記，讓不動產合法完成繼承，也保留日後再協調、出售或分配的彈性，「最怕的是什麼都不辦，放到被列管、甚至送國產署」
「遺產分得好，留給孩子的才會是愛」林祐民建議，長輩若有立遺囑意願，一定要確認形式與內容符合法定要件，避免成為無效遺囑；而繼承人則應主動了解家中資產與繼承順序，必要時諮詢專業代書或律師，不要把人生中最重要的一場資產接棒，變成一場傷感情的爭奪戰。
透過節目上關於繼承的深度對談，信義房屋希望陪伴更多家庭在面對生老病死與財產傳承時，更有準備、更少遺憾。節目也提醒聽眾，只要及早規劃、善用專業，繼承不必是壓力來源，而能成為延續愛與照顧的最後一份禮物。
