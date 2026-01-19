信義東延段拚首季通車 蔣萬安：信義區將成北市交通樞紐





臺北市長蔣萬安於（19）日主持信義區「里長有約」座談會。他致詞時表示，很高興再次來到信義區，與里長們面對面交換意見，並感謝大家長期以來協助市府推動各項建設。信義區的每一項進步，都有里長們在第一線的投入與支持。

蔣萬安指出，過去幾年市府與地方攜手推動多項重大建設，其中大家高度關心的臺北大巨蛋已順利完工啟用，不僅舉辦多場精彩的體育賽事，也成為國際級藝文展演的重要場域。像是日前剛落幕的韓國金唱片頒獎典禮，吸引眾多國際頂尖歌手與演藝人員齊聚臺北，不少市民朋友也向他分享現場觀賞的感動與興奮。

他表示，信義區被形容為「臺北的曼哈頓」，白天是商業金融重鎮，夜晚同樣充滿魅力。去年一整年，大巨蛋共舉辦超過90場運動賽事、23場以上藝文展演及演唱會，累計進場人次超過260萬，帶動周邊住宿、消費與交通，創造約187億元的經濟效益。

在都市更新方面，蔣萬安指出，信義區老舊建物與公寓數量眾多，市府持續加速推動都更進程。歷經近20多年整合的吳興街二期整宅，已於去（114）年底正式動工；信義雅祥、力霸皇家等都更案，也將全力推進。他強調，都更不只是改善市容，更重要的是讓市民住得安心、安全，這是市府最重要的責任與使命。

蔣萬安也提到，信義區仍有多項建設持續進行，包括市民廣場改建工程，以及雙永、福德、福星國小校舍改建；三興、中興社會住宅也將持續納入公共服務設施，市府會全力推動、如期完成。

在交通建設方面，蔣萬安表示，上任時承諾兩年內讓信義東延段動工，如今已進入測試階段。信義東延段自去年7月展開列車動態測試，目前正進行最後衝刺，期盼能於今年第一季順利通車。至於與信義區發展密切相關的捷運環狀線東環段，未來將串聯信義、南港及內湖，讓信義區成為重要交通樞紐，建構更便捷的運輸網絡。

在友善育兒政策方面，蔣萬安回應里長關切，市府持續擴充公托、公幼與臨時托育資源。以臨時托育為例，他上任前全市僅有4處，目前已增至24處，並同步盤點校園閒置空間規劃公托，期盼讓更多家庭的孩子獲得完善照顧。

蔣萬安表示，臺北市有許多領先全國的政策與成功經驗，也樂於與中央及其他縣市分享。像是好孕專車與幸福住宅政策，讓新婚兩年內或育有6歲以下孩子的家庭優先入住社會住宅，透過房型重新規劃，一推出即供不應求，也獲得市民高度肯定，中央近期推動的婚育宅政策，正是參考臺北經驗。

此外，今年6月婦幼專責醫院將正式啟用，提供婦女與嬰幼兒更完整、專業的醫療照護。先前推出的「生生喝鮮奶」政策，整體滿意度達87%，家中育有12歲以下孩子的家庭更高達95%，因此市府今年將進一步擴大至國中，協助孩子在成長階段補充鈣質、強健體魄。

針對日前宣布推動營養午餐免費政策，蔣萬安表示，外界常認為臺北市家庭所得較高，但實際上，市民也承擔全國最高的物價與生活成本。市府透過食材溯源、嚴格管理與用心烹調，讓孩子吃得營養、安心，也願意吃、不浪費，希望不讓任何孩子因家庭經濟狀況，在餐桌上感受到差異。這項政策已造福18萬名孩子，也實質減輕家庭負擔。

會中，里長也關心重陽敬老金發放事宜，蔣萬安當場指示相關局處縮短作業期程，並列管於兩個月內提出具體發放計畫。對於中繼宅安置問題，他也責成都發局，未來在社會住宅設計與房型保留上，應更貼近實際使用需求，提高整體使用效益。

最後，蔣萬安向所有里長拜早年，並再次感謝大家在地方第一線的辛勞付出，協助市府宣導政策、推動市政。他表示，市府將提升里辦補助，持續做里長最堅實的後盾，與地方攜手，讓臺北隊穩健向前。

