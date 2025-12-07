信義毒蟲拒檢飆車還撞傷2騎士！ 無照、毒駕、違規累計最高先罰22萬
台北信義區昨（7）日發生警匪追逐，一名毒犯被攔查時，竟突然加速狂飆逃逸還全程闖紅燈，警方制伏陳男後在其車內發現多種毒品。警方稍早表示，關於本案發單、罰鍰金額，總計最高是224,400元。
警方指出，五分所於昨日16時許執行巡邏勤務時，員警在中坡北路與永吉路口發現一部自小客車違規行駛並示意攔查，駕駛陳姓男子（65年次）竟突然加速狂飆逃逸還全程闖紅燈，更擦撞多部汽機車。
當陳男逃逸時，警方隨即展開追緝，陳男沿路逃逸還在忠孝東路五段右轉玉成街152號前，擦撞1部汽車及2輛普重機車，造成2人受傷。最後警方成功制服陳男，還在車上發現多種毒品。
針對該案罰單、罰鍰金額，警方說明，其中包含毒駕3至12萬、拒檢1至3萬、無照36,000至6萬、闖紅燈1,800至5,400*2、違規迴轉600至1,800*2，總計最低為80,800元最高是224,400元。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
