信義男嗆泰籍辣妹是男是女？ 慘遭「他」持高跟鞋爆頭反揮拳飛踢
台北市信義區松壽路16巷今（8日）凌晨上演火爆街頭戲碼，30歲陳姓男子凌晨4點看到一名外貌姣好的泰籍「長腿巨乳辣妹」，竟用輕浮語氣以泰語開口詢問對方「你男的女的？」，沒想到一句話惹怒對方，兩人爆發激烈口角推擠，場面瞬間失控。
據警方調查，這名泰籍35歲T男雖具男性生理特徵，但外型為女性模樣。當時陳男出言挑釁後，T男憤怒脫下高跟鞋猛砸陳男額頭，陳男則不甘示弱揮拳、飛踢反擊，兩人當場扭打成一團。過程中，T男的友人見狀上前勸架，竟也遭陳男攻擊。
警方巡邏接獲報案趕抵現場，雙方臉上、手上都有擦挫傷，情緒仍相當激動。經調解未果，兩人皆表示提告意願，警方已將雙方帶回三張犁派出所筆錄，全案後續將移送偵查隊續辦。
