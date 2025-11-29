信義百貨聖誕裝置開幕就失序！民眾瘋拍照攀爬亂象 網驚：很誇張

信義區百貨聖誕打卡裝置亂象頻傳，引起社群討論。 圖：翻攝Threads/來源：chinling_kuo

[Newtalk新聞] 隨著12月聖誕節即將到來，台北市信義區已經充滿濃厚的節慶氛圍。當地百貨業者為迎接佳節，打造超大型聖誕打卡裝置，然而開幕僅兩天，現場就傳出亂象，引發網路熱議。

信義區百貨業者打造超大型聖誕打卡裝置，昨天28日正式對外開放，吸引大批民眾前往拍照打卡。裝置僅啟用兩天，現場便陸續傳出失序情況。從曝光的畫面可見，有多名孩童在聖誕裝置上攀爬、跳躍，甚至踩踏陳列道具，而一旁的家長卻未加以制止。現場告示明確標示「展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、踩踏及搬運」，但仍有民眾視若無睹，甚至已傳出部分展品遭損壞。

相關影像在社群平台散播後，隨即掀起大量討論。不少網友批評「小孩看不懂公告，大人看得懂吧」、「才開幕就被破壞得這樣，真的很誇張」、「真的超沒水準」、「公民素養需要加強」。







