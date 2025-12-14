信義社區公托提供夜間托育 獲肯定

基隆夜間托育成為家長有感政策，更是市府落實家庭支持政策的具體實踐。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府兒童及少年事務處昨日表示，自今年5月以來推出「夜間托育服務」，在基隆市信義社區公共托育家園提供週一至週五晚間7點至隔天早上7點的夜間托育照顧，成為需要加班或希望短暫喘息的父母最重要後盾。該政策已獲得不少家長的讚許與認可。

市府兒少處說，為了支持在工作、家庭之間奔波的家長，市政夜間托育自上路以來，獲得家長一致肯定。他們表示，這項服務不僅讓孩子獲得安全與專業照顧，也讓家長能更安心地面對工作壓力與生活需求。

該處指出，一位名為宥宥的媽媽分享，由於她與丈夫經常需要加班，因此選擇夜間托育服務，她特別感謝托育人員會依照孩子的狀態安排靜態遊戲與說故事時間，讓宥宥在夜間情緒穩定、作息更規律。

另一位丞丞媽媽則說，家中缺乏照顧人力，有時需要短暫喘息，因此選擇夜托服務。她回想丞丞剛送到托育家園時較為安靜、喜歡獨自玩耍，但在托育人員的陪伴與鼓勵下，如今變得更加開朗，也願意與其他孩子互動。她說，夜托環境非常舒適，托育人員也非常有耐心。看到孩子越來越喜歡這裡，她真的很放心、很感動。

兒少處處長吳雨潔表示，凡居住在基隆市，年齡滿6個月至未滿6歲的幼童只要有夜間托育需求，家長皆可透過電話(02)2468-5367(信義社區公共托育家園)或線上表單申請。

吳雨潔進一步指出，夜間托育服務的推動，是市府落實家庭支持政策的具體實踐，也是對現代家庭多元照顧需求的積極回應。兒少處將持續打造更友善、更具彈性的育兒環境，讓家長不再獨自承擔生活重擔，也讓每一位孩子都能在安全、溫暖的環境中安心成長。