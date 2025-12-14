信義社區夜間公托 家長有感

兒少處在信義社區公共托育家園提供夜間托育照顧，成為需要加班或希望短暫喘息的父母最重要後盾。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

兒少處五月起在信義社區公托家園提供週一至週五晚間七時至隔天上午七時的夜間托育照顧，成為需要加班或希望短暫喘息的父母重要後盾，上路以來獲得家長肯定。

兒少處表示，家長回應夜間托育服務不僅讓孩子獲得安全與專業照顧，也能更安心地面對工作壓力與生活需求。

兒少處長吳雨潔表示，夜間托育服務的推動，是市府落實家庭支持政策的具體實踐，也是對現代家庭多元照顧需求的積極回應。兒少處將持續打造更友善、更具彈性的育兒環境，讓家長不再獨自承擔生活重擔，也讓每一位孩子都能在安全、溫暖的環境中安心成長。

兒少處表示，凡居住在基隆，年齡滿六個月至未滿六歲的幼童只要有夜間托育需求，家長可透過電話（０二）二四六八五三六七（信義社區公共托育家園）或線上表單申請。