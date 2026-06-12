信義線東延段傳消防安檢未過就報履勘 北市捷運局否認「趕著通車」：已改善

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台北捷運信義線東延段將在6月底通車，捷運局強調初勘所列消防設備問題等，已完成改善，報請交通部完成履勘。台北市政府提供



台北捷運信義線東延段預計本月底通車，期限迫在眉睫，原本預計5月7日完成初勘後，6月完成改善並報請交通部履勘，如今卻傳出台北市政府得知新北捷運三鶯線已完成履勘即將通車，竟在消防安檢未過、道路復舊與尾軌緊急發電機測試未完成的狀況，就想送交通部同意履勘。台北捷運工程局昨（6/11）指出，已依初勘決議辦理完成改善，經委員確認後報請交通部辦理履勘，因此並無所謂「趕著通車」的情況。

捷運局昨透過新聞稿表示，東延段計畫已於5月17日完成初勘，當日包含交通部列席人員在內，皆清楚初勘決議內容為「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」。市府已依初勘決議辦理完成改善，經委員確認，後報請交通部辦理履勘。

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捷運局指出，會嚴格遵照初勘決議，一定在營運通車前取得消防核可文件；相關作業與履勘申請同步進行、並不衝突。會在確保安全無虞的前提下，提供市民安全舒適的搭乘環境，並爭取早日提供營運服務。

捷運局說明，大眾捷運系統履勘檢核評估表中的檢核項目，將「消防及安全設施已完備」列為檢查項目，該要求於5月17日初勘作業中經充分討論，委員決議「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」，且交通部亦派員列席，捷運局將依初勘結論於營運通車前取得消防核可文件。

捷運局表示，目前經消防設備師完成功能檢查確認，並於5月27日掛件申請消防檢查。消防主管機關6月4日進行消防檢查，正依消檢結果進行改善，戮力及早取得消防核可，至於發電機的緊急用電，乃由象山站中強捷主變電站供應，本就功能正常。

捷運局也提到，初勘列出的缺失包括捷運站前與民眾通行之人行道、自行車道、公車候車亭等設備，目前均已改善完成，其餘設施設備將於通車前全部完成。路面復舊部分在站前轉乘區將於履勘前全部完成，其他區域路面配合共同管道工程持續施作，不影響通車時旅客進出動線。

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