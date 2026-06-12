信義線東延段消防安檢未過就報交通部履勘 許淑華批「賭時間差補件」太僥倖

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台北捷運信義線東延段工程歷時10年，將在6月底通車，如今卻傳出消防安檢未過，捷運局急著報交通部履勘。台北市政府提供



北捷信義線東延段預計6月底通車，近日傳出北市捷運局還沒取得消防安檢核可文件下就報交通部履勘遭拒絕，捷運局強調已依初勘決議完成改善，委員確認後報請交通部辦理履勘。北市議員許淑華表示，消防主管機關6月4日檢查後判定還有缺失，捷運局為了省時間硬闖送件，被交通部駁回「只能說是理所當然」。

信義線東延段接續象山站尾軌，沿信義路六段及福德街至廣慈博愛園區，增設終點站「廣慈/奉天宮站」，全長約1.4公里，總工程花費94億元。北市力拼在6月底通車，近期卻傳出報請交通部履勘時，因尚未取得消防核可文件被拒絕。

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許淑華今（6/12）在臉書批評，北市府捷運局為了趕上捷運東延段通車，居然在消防安全檢查尚未通過、設備也還沒完竣前就偷跑履勘（實地勘查），完全無視規定，罔顧市民安全。現在被交通部、甚至是同為市府的消防局，狠狠打臉。

許淑華表示，交通部駁回捷運局履勘申請的理由包括消防安檢沒過、緊急發電機未完測，以及捷運站仍有施工工地；但令人憤怒的是，捷運局卻還發布聲明狡辯「初勘時交通部及委員也在場」，試圖混淆是非，為自己的疏失找人背書。

許淑華指出，調閱資料發現5月17日交通部及委員初勘結論就有明白寫出：「消防安全設備應於履勘前完竣」。這是一個明確的「先決條件」，而不是捷運局這種「先申請，再賭時間差補件」的僥倖心態。

許淑華追查發現，消防主管機關6月4日剛做過消防檢查，判定還有缺失需要改善，但捷運局卻為了省時間，依然硬闖送件，最終被交通部駁回，真的只能說是理所當然。

「市民都非常期待捷運信義線東延段完成、準時通車，包含我自己也是。」許淑華直言，這條路線因為工程難度非常高，建設期間橫跨10年、耗資近百億，她一路推動與監督，甚至因工程還出現鄰損惡夢，也一直向市府反映、陪伴鄰損住戶。

許淑華要求，捷運局應停止卸責說詞，誠實面對缺失，按照規定走，完備所有「先決條件」，把消防與工程好好做個收尾，「市民的安全絕不能被妥協！」

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