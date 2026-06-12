信義線東延段遭爆「未過安檢急履勘」！周軒揪聲明矛盾打臉北市府

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針對「車站與尾軌尚未通過消防安檢、路面仍在開挖卻急著履勘」的質疑，台北市捷運局昨晚緊急澄清，表示信義線東延段計畫已於5月17日完成初勘。 圖：台北市政府捷運工程局／提供

[Newtalk新聞] 台北捷運信義線東延段原預計今年通車，昨(11)日卻遭爆料，該路段不僅尚未完工，消防安檢亦未通過，北市捷運局卻急著申請履勘遭交通部駁回，引發外界質疑。雖然捷運局否認此事，但其聲明稿卻被抓包前後矛盾。政治工作者周軒指出，市府聲明開頭宣稱已於通車前取得合格文件，並拉交通部背書，後段卻承認尚未拿到消防核可，怒批市府大玩文字遊戲。

針對「車站與尾軌尚未通過消防安檢、路面仍在開挖卻急著履勘」的質疑，台北市捷運局昨晚緊急澄清，表示信義線東延段計畫已於5月17日完成初勘。捷運局稱，初勘決議載明「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」，市府已依決議完成改善並報請履勘，強調此舉與「通車前取得核可」並不衝突，並無所謂「趕著通車」之疑慮。

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然而，周軒在臉書批評該聲明漏洞百出。他分析指出，捷運局在聲明第一段先稱已完成改善並拉交通部背書，聲明後段卻坦言：「目前業經消防設備師完成功能檢查確認，並於5月27日掛件申請消防檢查。消防主管機關已於6月4日進行消防檢查，捷運局正依消檢結果進行改善，戮力及早取得消防核可。」周軒痛批，這分明顯示捷運局根本尚未取得消防核可。

對此，周軒怒批北市府玩弄文字遊戲：「上一段才說捷運局已按照初勘結果完成改善，下一段卻坦承還在改善，拜託不要玩這種文字遊戲。捷運公共安全豈能兒戲？蔣萬安為了政績，竟不惜賭上市民的生命安全嗎？」

相關爭議一出，立刻掀起網友熱議。有網友譏諷：「這是『我知道我會合格，只是還沒發成績而已』的概念嗎？」、「這也太扯了吧！」但也有部分網友緩頰表示：「先履勘，通車前取得相關合格文件並無不妥，畢竟消防文件取得前無法正式通車。」

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周軒指出，市府聲明開頭宣稱已於通車前取得合格文件，並拉交通部背書，後段卻承認尚未拿到消防核可，怒批市府大玩文字遊戲。 圖：翻攝自周軒臉書