信義街黃宅正名 音樂添芬芳

信義街黃宅正式更名為「台南硓 石‧芳宅」，希望老宅成為都市創意舞台，展現台南獨有的文化底蘊。（攝影師林韋言提供）

記者林雪娟∕台南報導

原台南信義街硓 石黃宅，經半年試營運，正式以「台南硓 石‧芳宅 The Fancy House」正名，為台南老屋再生，增添一處典範。芳宅經在地企業主全力支持，集結藝文、建築、古蹟修復、營造業者精英，共力共成，舉辦音樂會方式，為芳宅增添芬芳。

建於一九三０年代的黃宅，曾是知名和洋式老宅，後日漸荒廢，幾年前義昌文教基金會購得，不拆老屋蓋高樓，反從結構美學出發，秉持「將時間凝結，讓光線穿越空間的新舊共生結構」，為老宅注入新律動。

廣告 廣告

整棟建築以最小程度進行補強，透過精細結構加固與細膩工藝修復，保留原木梁溫潤質地，修復後的手工雕花窗，使用源於十五世紀日本室町時代，修復陶器的金繼修補技術，將原先破損牆面和地板，修補為歷史物件精品，每一釘一鑿，都是對傳承敬意與對未來期許。

正名時刻，特地舉辦感恩音樂會。義昌文教基金會表示，感恩所有再生夥伴，讓老屋華麗再生，也成為城市亮點，期盼日後透過芳宅所打造的舞台，讓老屋更具多元的新生和力量，可以活潑、創生、永續，成為城市源源不絕的力量，在這棟融入現代生活的藝術建築裡，看見台南獨有的深厚文化底蘊。

黃宅目前開放場地租借使用，涵蓋課程、講座，或建築美學教育展演空間、主題策展，讓老屋成為創意舞台。