信義警誘捕假投資面交車手 遏止民眾再遭詐騙

圖說：發言人臺北市信義分局吳興街派出所長林健智。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】被害人陳姓女子日前遭詐騙集團以假投資手法誆騙，陸續面交4次用以儲值虛擬貨幣，損失金額達新臺幣180萬餘元。嗣後詐騙集團又稱其帳號遭凍結，需繳納保證金方能解除，被害人警覺有異，遂至吳興街派出所詢問，警方告知陳女此為典型假投資詐騙手法，隨即展開偵辦並規劃誘捕行動。

警方引導被害人佯稱配合面交，俟林姓車手現身欲向被害人索取詐欺款項時，隨即上前表明身分，當場依詐欺罪現行犯將其逮捕，全案依涉犯詐欺及洗錢防制法，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

信義分局呼籲，投資務必循正當管道，凡標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」，或要求面交、繳納保證金等情形，均屬高風險詐騙徵候。民眾如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢，共同防堵詐騙犯罪。