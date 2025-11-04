信義豪宅雙屍內幕曝！富家女是藥頭「熟睡中被逮」 3年前就染毒

信義雙屍命案，警追查藥頭竟是23歲富家女。（圖／翻攝嫌犯IG）

富二代毒品交易圈曝光，一名23歲蘇姓女富二代因涉嫌提供毒品給陳姓富少而遭警方逮捕。這位居住在中山區黃金地段、每坪價值超過100萬元豪宅的年輕女子，雖然沒有工作卻擁有自己的豪宅，被捕時正在家中熟睡。調查顯示，蘇女3年前就曾因持有毒品被捕，當時她透過通訊軟體購買毒咖啡包並安排外送快遞，但被管家發現而曝光。富二代之間的毒品交易模式特殊，多採取私密且信任為基礎的運作方式。

信義雙屍命案，警追查藥頭竟是23歲富家女。（圖／翻攝嫌犯IG）

這位蘇姓女子與陳姓死者同樣都是富二代背景，警方在中山區的高級住宅區將她逮捕。該住宅區房價極高，每坪價格超過100萬元。蘇女被逮捕時身穿灰色居家服，與之前長相清秀、五官立體、穿著黑色背心玩射擊遊戲或到好萊塢旅遊的形象大相徑庭。警方抵達時，她仍在熟睡中。

關於毒品來源，蘇女向警方表示自己只是幫富少牽線給男友，但她的男友卻辯稱是女友要求交貨，雙方說法不一致。值得注意的是，蘇女在3年前就曾因持有毒品被捕，當時她透過通訊軟體購買毒咖啡包並安排外送快遞，但最終被管家發現而曝光，顯示她持有毒品的行為已經持續多年。

知情人士透露，上流社會的毒品交易有其特殊模式。他們表示，這類富二代通常採取「到府服務」的方式交易毒品，避免在公共場所露面被警方查緝的風險。知情人士強調，這些富二代的藥頭多半是彼此熟識的朋友，建立在信任基礎上才會供貨。

知情人士進一步解釋，上流社會中也有專屬的藥頭圈子。他們通常一起參加派對、車聚或毒品派對，並有固定特定的人與外界接觸，以減少被警方查緝的可能。這些富二代通常透過派對、酒店或夜店建立認識，進而發展出信任關係，形成自己的毒品交易圈。如今因命案發生，這些藥頭的存在也逐漸浮出檯面。

