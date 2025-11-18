信義豪宅雙屍命案再追毒品來源 藥頭林宗祐羈押禁見

信義豪宅雙屍命案，死者為37歲的創投公司CEO陳姓男子及25歲的曾姓女子。資料照。翻攝臉書、IG



台北市信義區豪宅於上月發生雙屍命案，死者為37歲的創投公司CEO陳姓男子及25歲的曾姓女子。檢警經過深入調查，日前追出疑似提供毒品的蘇玟云、鍾濠陽2名藥頭及送貨者謝承諳，並將3人交保侯傳。檢警從查扣的藥頭手機通聯紀錄，又追出蘇女上游林宗祐，今(11/18)將他拘提到案後，認為其涉犯《毒品危害防制條》等罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

案件發生於10月24日傍晚，陳男與曾女一同進入位於信義區永吉路的豪宅後便未再外出。隔日（10月25日）晚間，因陳男父親無法聯繫到兒子，親自前往豪宅查看，發現陳男坐在客廳地上、頭部仰靠沙發，曾女則倒臥在其左側。兩人已無生命跡象，身體冰冷僵硬，陳男父親隨即報警。

涉嫌提供毒品給信義豪宅雙屍命案陳姓死者的3名藥頭。資料照。呂志明攝

警方抵達現場後，未發現打鬥痕跡，但在客廳桌面查獲多種毒品，除了迷姦藥GBL外，還有伽瑪輕基丁酸(GHB）、甲基安非他命、四氨大麻酚、4-甲基甲基卡西酮、愷他命、硝西泮、硝甲西泮，有些毒品還以毒郵票、糖果、電子菸的形式呈現，種類實在多的有些驚人。檢警隨即封鎖現場，進行相驗及毒品檢測。

為釐清死因，檢警於10月31日對兩名死者進行解剖，並採集血液及臟器檢體進行化驗。同時，從死者手機通聯紀錄及監視器畫面追查，發現陳男在事發前曾多次向藥頭蘇玟云及鍾濠陽購買毒品，並由蘇女的同居男友謝承諳負責送貨。

據調查，陳男在10月22日透過蘇玟云購買低劑量K他命及安非他命，由謝男送至豪宅；10月24日傍晚，陳男再次透過蘇女介紹另一名藥頭鍾濠陽，以數萬元購買搖頭丸、含安非他命的哈密瓜碇及迷姦藥GBL等毒品。當晚，他與曾女取貨後返回豪宅，疑因過量使用毒品導致不幸身亡。

檢警根據線索，於11月2日執行搜索及拘提行動，在信義區逮捕鍾濠陽，在中山區拘提蘇玟云及謝承諳到案。隨後，又追查出蘇女的上游供貨者商林宗祐，在今日將他拘提到案後移送台北地檢署偵辦。

