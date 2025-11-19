信義豪宅雙屍命案新進展！ 涉案林姓藥頭遭檢聲押禁見

檢方訊後聲押禁見信義雙屍命案上游林男，圖為先前交保的蘇女（右）鍾男（左）謝男（中）。（圖／中天新聞）

北市信義區上月發生雙屍命案，死者為37歲的創投CEO陳男，以及25歲曾女，疑似因為使用混用毒品而亡，現場留下至少4種毒品。日前先逮了3名幕後藥頭以後，檢警昨日再度向上溯源拘提林姓藥頭，並於訊後遭檢方聲押禁見。

回顧整起案件，37歲的陳姓男子為創投公司執行長，家境富裕，上月25日晚間，陳男的父親因無法與陳男連絡上，因此前往陳男的住家大樓察看，未料卻因此發現兒子與25歲的曾姓女子雙雙陳屍在住家客廳。

警方隨後也在現場確認無打鬥痕跡，2人身上也未有外傷，初步排除外力介入，同時在屋內發現粉末、藥錠與電子菸彈，並驗出K他命、喵喵、大麻、FM2與可製造神仙水的先驅溶劑等多種毒品。

檢警初步追查以後，發現有3人涉案疑似供毒，其中分別為23歲的蘇姓女子、21歲的謝姓男子與39歲的鍾姓男子，日前將3人拘提到案，並分別以30萬、5萬、20萬進行交保，3人均限制出境出海。

