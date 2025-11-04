信義豪宅雙屍命案 警破解手機逮女藥頭.可疑白粉「驗出多種毒品」

台北市信義區豪宅雙屍命案，檢警進一步破解死者手機，查出陳姓創投負責人生前多次向藥頭購買大量毒品，甚至直接在豪宅內交易，警方鎖定1女2男涉嫌販毒，拘提移送台北地檢署複訊後，檢察官命蘇姓女嫌犯30萬元交保，鍾姓、謝姓男子各20萬及5萬元交保，並限制出境出海。

富少曾多次買毒 約女藥頭至豪宅內交易

這起命案發生在上個月25號，資本額9億的陳姓創投富少與25歲曾姓女子陳屍在客廳沙發上，桌上佈滿各式粉末藥丸，包含K他命、大麻甚至還有G水前驅物；生前斜躺在創投富少胸前的女性友人，也被發現口鼻有不明白色粉末，兩人衣著還都是整齊的，疑似死因與施用毒品有關。

廣告 廣告

上個月25號，陳姓富少與曾女被發現陳屍在屋內沙發上。圖／台視新聞製圖

檢警介入調查後，進一步破解了死者手機，證實陳姓創投真的有購買毒品，日前才透過一名蘇姓女藥頭購買K他命，但很快就施用完畢，因此再找蘇姓女子幫忙調貨，蘇女找上一名鍾姓友人提供喵喵等各種毒品，24號由蘇女的同居人謝姓男子送到陳姓創投富少的豪宅，25號晚間陳姓富少因為沒參與家庭聚餐，父親前往豪宅查看就發現兒子與女性友人陳屍客廳，整起命案才曝光。

女藥頭與友常受邀出遊 富少要貨立即調送

根據了解，陳姓富少常招待女藥頭和友人在國內外旅遊，所以只要他開口要毒品，女藥頭就會幫忙向友人調貨，2號早上檢警發動搜索，兵分兩路拘提蘇姓女藥頭等3人，移送台北地檢署複訊後，分別以30萬、20萬及5萬元交保候傳，並限制出境出海，如今雙屍命案破案關鍵一一浮現，真相也逐漸水落石出。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李亭熙、楊文豪 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

豪宅雙屍案手機破解！ CEO大量買毒、女藥頭落網30萬交保

豪宅雙屍案！死者為創投公司負責人「有毒品前科」 父是「粉盒大王」

新北中和傳雙屍命案！ 日籍男與同住前妻雙亡