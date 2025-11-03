信義豪宅雙屍案新進展！創投CEO死前狂嗑毒 與女藥頭「互惠關係」曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市信義區永吉路豪宅上月發生一起雙屍命案，37歲創投公司CEO陳姓男子與25歲曾姓女子陳屍客廳沙發旁。檢警根據現場查獲的大量毒品追查，發現女藥頭蘇玟云涉嫌重大，進一步調查則揭露了陳男與蘇女之間長期維持供毒與旅遊互惠關係，只要陳男開口要毒品，蘇女便會主動協助調貨。蘇玟云等3人於今（3）日遭拘提到案，訊後依《毒品危害防制條例》諭令蘇女以30萬元、鍾男20萬元、謝男5萬元交保，均被限制出境出海。

據了解，死者陳男出身豪門，名下創投公司資本額高達9億元，其父為知名台商集團前董事長。據《ETtoday新聞雲》報導，陳男平日出手闊綽，常招待蘇女及友人國內外旅遊，所有費用一手包辦。蘇女則利用自身毒品人脈，透過藥頭鍾濠陽調貨滿足陳男需求，部分交易甚至不收費，作為旅遊的「對價交換」。

檢警查出，10月22日陳男曾透過蘇女買毒，快速用完後又再度向其進貨。蘇女隨即找上藥頭鍾濠陽調來多種毒品，並由同居人謝承諳於10月24日親送到陳男豪宅大廳交付。未料隔日陳男錯過與父親的聚餐，陳父上門查看時，才發現兒子與曾女倒臥客廳，已明顯死亡。

現場查獲白色粉末、藥錠與吸食器具，初步檢驗含迷姦藥GBL、伽瑪羥基丁酸（GHB）、甲基安非他命、四氫大麻酚、4-甲基甲基卡西酮、愷他命、硝西泮、硝甲西泮等多種毒品。由於曾女並無毒品前科，檢警研判2人疑因多種毒品混用導致身亡。經搜索拘提後，3名涉案藥頭到案，檢方於今日複訊後諭令蘇玟云以30萬元交保、鍾濠陽20萬元、謝承諳5萬元，皆限制出境出海。不過死者2人死因仍待法醫解剖與病歷資料比對確認。

