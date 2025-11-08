信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
北市警方獲報信義區一間生活百貨，老闆娘被男友持刀恐嚇，警方不敢大意，立刻出動多名警力，荷槍實彈持盾牌到場救人，將男子依家暴現行犯逮捕，大陣仗也引起附近民眾圍觀，警方調查，老闆娘當時被男友討錢，她拒絕卻被對方持折疊刀比劃，拉扯過程也受傷，目前已經提告。
警方趕到現場，立刻逮捕這名男子。家暴現行犯vs.員警：「我跟你講，你現在是家暴現行犯，因為你有持刀恐嚇，這個你同居人，這位小姐的行為。」
案發在台北信義區這間生活百貨，警方當時獲報在店裡有一名男子持刀，因此派了多名警力持盾牌到場。
附近鄰居：「我在後面看了，警察拿槍拿盾牌在後面，後來來前面看，來了大概7、8個警察。」
警方調查，8號下午1點多，男子向女友也就是生活百貨的老闆娘討錢，卻被拒絕，因此爆發爭吵，他氣得拿起店內桌上的折疊刀，朝女友比劃，雖然很快就把刀放下來，不過在拉扯過程中，也導致女友右手臂擦傷，男子行為也讓鄰居很憂心。
附近鄰居：「以前有往來過，現在沒有，他們生意還不錯，女的管裡面，男的跑外面，有時候夫妻共同管理，可是最近男的染上賭癮，百家樂什麼都在玩，跑到新竹等地方去賭，大概輸了不少，輸了不少就跟家裡，跟另一半拿錢。」
老闆娘目前對男友提告恐嚇和傷害，警方也依照規定通報，聲請保護令。情侶之間討不到錢就亮刀，不但無法解決問題，也會讓附近民眾心生恐懼。
東森新聞關心您
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
