信義豪宅雙屍案解剖 「粉盒大王」現身殯儀館
台北市信義區豪宅雙屍命案，一對男女陳屍客廳，現場粉末還驗出毒品反應。兩名死者今天(10/31)下午解剖相驗，在化妝品業界有「粉盒大王」之稱的死者父親，也抵達殯儀館，要釐清兒子死因。法醫高大成認為，由遺體沒有外傷，解剖將著重在分析血液跟尿液。
這起雙屍命案留下許多疑點，檢警到豪宅調查時，在桌上發現白色粉末，初步檢驗有K他命反應，還有俗稱喵喵的卡西酮及一粒眠反應的藥錠，煙彈則檢出大麻反應。曾姓女死者的口鼻疑似也被發現有不明粉末。現場沒有任何血跡、凶器或打鬥痕跡，兩人身上也沒有明顯外傷，增添了案情的複雜性。
死者曾姓女子的母親與哥哥以及其他家人也陸續抵達殯儀館。當被問及是否了解女兒生前的交友狀況時，曾姓女子的母親只是搖頭，沒有多作回應。女子與富少的關係至今仍是個謎，這也是案件調查的重點之一。
法醫高大成表示，這個案件可能是缺氧所造成的窒息死亡，因此應該要採取胃的內容物、血液與尿液進行檢驗。他強調需要檢測血中安眠藥濃度，以及是否有酒精濃度的問題，因為酒精濃度如果超過1.5以上可能就會泥醉，再加上藥物或毒品的使用，可能會造成呼吸窒息死亡。
由於兩人同時猝死的機率極低，解剖將著重在血液和尿液分析上。若解剖結果與毒品有關，後續不排除能追查出毒品的買賣流向，增加了解兩人關係的相關線索。
