信義豪宅雙屍案驗出6毒！9億CEO疑混吸G水「昏睡猝死」 現場無掙扎痕跡

台北市信義區永吉路一處豪宅在上月25日發生雙屍命案，某創投公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍客廳、，警方初驗後發現現場無掙扎跡象，且留有毒品反應，鑑定結果顯示兩人體內含有安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠等6種毒品，另還有俗稱「Ｇ水」的前驅物GBL，初步研判死因與多重毒品混用有關。

警方調查信義豪宅雙屍命案，在死者陳姓執行長、曾姓女子體內驗出多達6種毒品反應。（圖／翻攝陳男臉書）

回顧案件，陳男在上月24日晚間7時許和曾姓女子回到住家後，就未再外出，而陳男隔天（25日）與父親約好要一同用餐，但他不僅未準時赴約，也一直處於失聯狀態，陳父隨即持鑰匙進入兒子住處，卻驚見其和曾女雙雙倒臥客廳，已死亡多時，立即報警求助。據了解，死者陳男出身豪門，自己本身為資本額高達9億元創投公司的負責人，父親為知名台商集團前董事長。

警方獲報到場並進行初步勘驗，發現陳男和曾女背靠沙發、並肩坐在地上，無明顯掙扎痕跡，現場遺留有毒品的反應，茶几上散落粉末、藥錠與電子煙彈，經過詳細鑑定，結果顯示兩人體內驗出多達6種的毒品，包含安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠，以及耐妥眠，且警方查扣的一瓶液體經刑事局分析，為「G水」GBL（伽瑪丁內酯），體內可轉化成GHB，即俗稱的「液態搖頭丸」，過量吸食恐導致呼吸衰竭。

警方指出，由於毒品種類繁多、交互作用複雜，不排除死者短時間內大量混合施用，導致中樞神經系統遭抑制而猝死，由於兩人無明顯掙扎痕跡，推測為麻醉性毒品過量，陷入昏睡後身亡。此外，檢方已在上月31日完成遺體解剖，也採集臟器與血液檢體，初步研判兩人死因與多重毒品混用有關，目前遺體已發還給家屬處理後事。

警方也強調，本案中涉及的GBL為GHB前驅物，雖尚未列管為毒品，但GBL吸食後具高度風險，呼籲民眾切勿輕易嘗試。

