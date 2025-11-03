信義豪宅雙屍案 死亡富二代生前向藥頭進貨至少七種毒

信義豪宅雙屍命案，疑似吸毒過量暴斃的陳姓富二代及曾女。資料照。翻攝臉書、IG



檢警偵辦信義豪宅雙屍命案，查出死亡的富二代陳姓男子，生前向藥頭蘇玟云、鍾濠陽買了至少7種毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。

涉嫌提供毒品給陳姓富二代的藥頭蘇玟云。呂志明攝

據了解，有施用毒品前科紀錄的陳姓富二代，之前透過有毒品前科紀錄的藥頭蘇玟云取得毒品，今年10月22日，陳男又找上蘇女購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的同居男友謝承諳帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。

涉嫌帶著搖頭丸到死者陳男居住的豪宅交易的謝承諳。呂志明攝

10月24日，陳男又想要買毒找上蘇玟云，蘇女一時沒有貨推薦另一名藥頭鍾濠陽給陳男，陳男這次大手筆，花了數萬元，買了數10顆的搖頭丸、摻有安非他命的哈密瓜碇、迷姦藥GBH500ML，當天傍晚，陳男還開車載著曾女前往鍾男約定的地點取貨，2人取得毒品後返回豪宅。

藥頭鍾濠陽。呂志明攝

由於陳男的父親因為連繫不到兒子，25日晚間前往豪宅查看，進門後才發現發現兒子坐在客廳地上，頭仰躺在沙發、曾女則倒臥在陳男左側靠近他的身體，2人的身體早已冰冷、僵硬，因此立即報警處理。

警方趕抵現場發現現場並無打鬥情形，但客廳的桌子上，卻散落一堆毒品，除了迷姦藥GBL外，還有伽瑪輕基丁酸(GHB）、甲基安非他命、四氨大麻酚、4-甲基甲基卡西酮、愷他命、硝西泮、硝甲西泮，有些毒品還以毒郵票、糖果、電子菸的形式呈現，種類實在多的有些驚人。

警方將這些毒品查扣後立即報請台北地檢署進行相驗，有於毒品量過於驚人，檢警研判2人的死因可能與毒有關，從2人手機溯源追查，同時調閱相關的監視畫面，最後鎖定死者陳男生前曾向藥頭蘇玟云、鍾濠陽購買大量毒品，因此發動搜索，並拘提涉案人到案釐清案情。

